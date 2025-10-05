ARÉNA - PODCASTOK
Fiú biciklizik egy megrongálódott iskolaépület területén az Idlíb szíriai tartomány déli részén levő Hasszban 2025. szeptember 21-én, az új szíriai tanév kezdőnapján. Az ország oktatási minisztériuma szerint négymilliónál több diák kezdte meg a 2025-26-os tanévet, az iskolaépületek közel felét azonban újra kell építeni az Aszad-rezsim 2024. decemberi bukását eredményező, tizenhárom évnyi polgárháború után.
Nyitókép: MTI/EPA/Bilal al-Hammud

Választás választók nélkül, de legalább a titkosszolgálatok nem folytak bele

Infostart

Incidens nélkül ért véget a szíriai tartományok többségében a parlamenti választás vasárnap – közölte a damaszkuszi belügyminisztérium szóvivője az urnazárást követően.

A Bassár el-Aszad volt elnök tavaly decemberi megbuktatása óta tartott első voksolás „biztonságtechnikai szempontból zökkenőmentesen” zajlott le – nyilatkozott az illetékes a dpa német hírügynökségnek.

Elmondta, hogy a belügyminisztérium munkatársainak százai biztosították a szavazóhelyiségek védelmét.

Kijelentette azt is, hogy

Szíria történetében első ízben tartottak választást a titkosszolgálatok befolyásolása nélkül.

A voksoláson az egykamarás parlament 210 helyére 140 képviselőt választottak meg a kormány által kinevezett testületek által megválasztott elektorok, további 70-et Ahmad es-Saraa ideiglenes államfő jelöl ki.

A hivatalos végeredményeket korábbi közlés szerint várhatón hétfőn vagy kedden ismertetik.

A tizennégy szíriai tartományban kialakított 50 választókerületben a választói testületek mintegy hatezer tagja szavazott.

A dél-szíriai esz-Szuveida tartományban, ahol nemrégiben konfliktus volt a drúzok és a beduinok között, illetve az északkeleti Haszeke és Rakka tartományokban, amelyek a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű kurd koalíció ellenőrzése alatt állnak, biztonsági okokból meghatározatlan időre elnapolták a szavazást, így várhatóan tizenhét képviselői hely betöltetlen marad.

A választáson 1578 jelölt indult, 14 százalékuk nő. Mindnyájan a választási testületek tagjai, és mert a politikai pártokat az új hatalom feloszlatta, valamennyien függetlenek.

Az új parlamentben nincsenek kvóták nemek, vallási, illetve etnikai kisebbségek szerint. Az elnök illetékességébe eső hetven képviselő kijelölése a teljes társadalmi képviseletet szolgálja. Ha például kevés a nő vagy a kisebbségi a megválasztott képviselők között, az elnök várhatóan magasabb arányban szerepelteti őket a listáján. Bírálói szerint viszont az elnök így akarja érvényesíteni a befolyását a törvényhozó testületben.

A hatóságok szerint a közvetlen választást egyelőre nem teszi lehetővé a választói névjegyzéknek a belső menekültek milliói miatti pontatlansága.

A tervek szerint a parlament mandátuma 30 hónapra szól. Ez alatt az idő alatt kell a kormánynak megteremtenie a feltételeket a közvetlen szavazáshoz.

