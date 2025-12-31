ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 31. szerda
A Magyar Református Szeretetszolgálat címere
Nyitókép: Facebook/Magyar Református Szeretetszolgálat

Református Szeretetszolgálat: a nevelőszülői díjazás emelésével pozitív fordulat jöhet

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

A nyugdíjba vonuló nevelőszülők pótlása meglehetősen nehézkes, ezért lassan, de fokozatosan csökken idehaza a nevelőszülők száma. Czibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat főigazgatója az InfoRádióban elmondta: a korábbinál jelentősebb kormányzati támogatással meg lehet fordítani ezt a folyamatot, amire nagy szükség volna, ugyanis sok gyermek él rendkívül hátrányos életkörülmények között.

Fordulatot vár a nevelőszülők díjazásának emelésétől a Magyar Református Szeretetszolgálat főigazgatója. A református egyház égisze alatt jelenleg 1100 nevelőszülő több mint 3000 gyermekről gondoskodik, a nyugdíjba vonuló nevelőszülők helyére azonban nehézkes az utánpótlás. A szeretetszolgálat ezért az állami forrásokat kiegészítve számos plusz juttatást nyújt.

Czibere Károly az InfoRádióban elmondta: a Magyarországi Református Egyház 2008 végén hívta életre a gyermekvédelmi szolgálatot. Azóta nagyon sok olyan református vallású ember és család jelentkezett, akik szerettek volna segíteni az állami gondozott gyermekeknek. A főigazgató kiemelte: nagy lökést adott a kezdeményezésnek, hogy a magyar kormány 2021-ben úgy döntött, a korábbinál jelentősebb mértékben vonja be az ellátásba az egyházi fenntartókat.

A Református Szeretetszolgálat mostanra elérte, hogy a második legnagyobb országos fenntartóként tevékenykedik.

Egy országos hálózatról van szó, melynek tagjai Zala és Vas vármegyétől Somogyon keresztül egészen Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéig jelen vannak.

Czibere Károly figyelmeztetett: Magyarországon lassan, de fokozatosan csökken a nevelőszülők száma, aminek főleg az az oka, hogy nagyon nehezen lehet pótolni a nyugdíjba vonulókat. Egyre nagyobb kihívást jelent rábeszélni az embereket a nevelőszülőségre, így a főigazgató megfogalmazása szerint „a bejövetel a szolgálatba kisebb intenzitású, mint a nyugdíjazás”. Ez egyebek mellett azért is nagy probléma, mert amellett, hogy a kórházakban több száz gyermek van, a szegregátumokban is nagyon sokan élnek rendkívül hátrányos életkörülmények között, illetve lakhatási szegénységben. Ezek a gyermekek arra várnak, hogy segítsenek nekik és jobbra forduljon a sorsuk. A gyámhivatal azonban nem tudja őket kiemelni vagy felkarolni, hiszen nincs elegendő nevelőszülő.

A Magyar Református Szeretetszolgálat főigazgatója szerint éppen ezért nagyon örvendetes, hogy a magyar kormány néhány héttel ezelőtt úgy döntött, jelentős mértékben megemeli a nevelőszülői díjazást. A szervezet abban bízik, hogy

ez a hozzájárulás megállítja a már említett csökkenő tendenciát, és a következő évtől emelkedni dog idehaza a nevelőszülők száma.

Czibere Károly kiemelte: egyházuk, valamint a Református Szeretetszolgálat számos olyan többletjuttatást próbál biztosítani a nevelőszülők számára, amelyek kiegészítik az állam által rendelkezésre bocsátott forrásokat. A református szervezetek jelenleg 8-10 jogcímen egészítik ki a kormány támogatásait. Ezek közül a legfontosabb a 400 ezer forintos egyszeri támogatás, amit olyan fejlesztésekre, kisebb beruházásokra lehetett idén fordítani, amelyek lehetővé teszik, hogy az érintett gyermekek méltóbb életkörülmények között élhessenek.

A Református Szeretetszolgálat 400 ezer forintnyi támogatást ad abban az esetben is, ha valaki behoz egy újabb nevelőszülőt a rendszerbe. Külön egyhavi juttatás jár annak, aki sikeresen elvégzi a pszichológiai alkalmassági vizsgálatot. Mindezeken felül a szervezet külön támogatásban részesíti az érintetteket húsvétkor és advent idején, továbbá rezsitámogatás is jár nekik a hat legnehezebb hónapban. „Időről időre üdülési támogatást is biztosítunk, hogy érezzék a gyermekek az egyház és a Református Szeretetszolgálat figyelmét, törődését, megbecsülését” – mondta Czibere Károly.

További részletek a nevelőszülői programról ezen az oldalon találhatók.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Református Szeretetszolgálat: a nevelőszülői díjazás emelésével pozitív fordulat jöhet

támogatás

nevelőszülő

czibere károly

állami gondozott

gyermekek

református szeretetszolgálat

Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
