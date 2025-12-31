Megerősített szolgálattal készül szilveszterre a mentőszolgálat – a nap hírei

Az ukrán légierő szerint az orosz hadsereg szerda hajnalban 127 drónt és álcadrónt vetett be Ukrajna ellen. A légvédelem a támadóeszközök közel 80 százalékát megsemmisítette, de számos ember megsebesült, és infrastrukturális károk keletkeztek. Néhány városrészben szünetel az áramszolgáltatás, és egyes lakosok átmenetileg víz- és hőellátás nélkül maradtak.

Románia csatlakozik az ukrán fegyverigényeket támogató NATO-programhoz, és 50 millió euróval segíti Ukrajna védelmét. A román külügy szerint a támogatás amerikai fegyverek beszerzését teszi lehetővé, erősíti Ukrajna védelmi képességeit, és hozzájárul a régió biztonságához.

A tajvani parti őrség bejelentette, hogy a kínai hadihajók visszavonulnak a sziget környékéről. A hét eleji manővereknél Kína rakétákat lőtt ki, és vadászgépeket, hadihajókat mozgósított, szimulálva a tajvani kikötők blokádját és tengeri célpontok támadását. Kína Tajvant szakadár tartománynak tekinti.

Thaiföld szabadon engedett 18, július óta fogva tartott kambodzsai katonát, néhány nappal azután, hogy a két ország új fegyverszünetet kötött a határkonfliktusban. A thaiföldi külügyminisztérium a lépést a jó szándék és a bizalomépítés jeleként értékelte.

Mali és Burkina Faso viszonossági alapon megtiltotta az amerikai állampolgárok belépését az országba. A két szaharai ország így reagált arra, hogy Washington a múlt hónapban felvette őket a beutazási tilalom alá eső államok listájára. A burkina faso-i és mali hatóságok közleménye szerint az amerikaiakra ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint amelyeket az Egyesült Államok a helyi állampolgárokra szabott.

Január 1-jétől újabb családi adócsökkentések lépnek életbe Magyarországon – jelentette be Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter. Az intézkedések értelmében újabb 50 százalékkal emelkedik a családi adókedvezmény, és adómentességet kapnak a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák, A30 év alatti anyák továbbra is teljes jövedelmük után adómentesek.

Az Otthon Start Programnak köszönhetően az elmúlt 4 hónapban több mint 20 ezer fiatal jutott lakáshoz. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára szerint szeptember elsejétől 15 ezer szerződést már megkötöttek és folyósították a hiteleket, további 15 ezer szerződés pedig folyamatban van. A programnak köszönhetően a fiatalok aránya erősödött a lakáspiacon.

Szerdától kötelező az orr- és szájmaszk viselése a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Oktatókórház valamennyi tagkórházában. Az intézkedést a légúti megbetegedések számának emelkedésével indokolták. A maszkviselés a dolgozókra, a külső partnerekre és a betegek ellátásában részt vevőkre is vonatkozik.

Megerősített szolgálattal készül szilveszterre az Országos Mentőszolgálat. Budapesten és a nagyvárosokban plusz egységek állnak szolgálatba és a mentőirányítás létszámát is emelik. Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője elmondta: a legtöbb riasztás este 10 és hajnali 4 óra között van, elsősorban Budapest belvárosi területén.

A szilveszteri tűzijátékok biztonságos használatára figyelmeztet a katasztrófavédelem. Mukics Dániel, az OKF szóvivője arra hívta fel a figyelmet, hogy szilveszteri tűzijátékokat csak az erre kijelölt, a hatóságok által ellenőrzött, legális árusítóhelyeken szabad vásárolni és megfelelő módon kell tárolni. A tűzijátékokat ma 18 órától január 1-jén 6 óráig, kizárólag szabadtéren lehet felhasználni.

Csütörtöktől több napra leáll az MBH Bank az informatikai rendszerek korszerűsítése miatt. December 31-e este 10 óra és január 4-e este 8 óra között egybefüggő bankszünnapot tart a társaság. Ebben az időszakban az ügyfelek leállást tapasztalhatnak a többi között az elektronikus csatornák elérésében, az átutalási megbízások teljesítésében, a készpénzfelvételben, és fennakadások lehetnek az internetes vásárlásokban.

Változott a közlekedési rend a fővárosban az év végi ünnepek idején. A BKK közölte, hogy január 1-jén a nappali járatok ünnepnapi, illetve munkaszüneti napi rend szerint közlekednek. December 31-ig a metrók mellett számos villamos-, trolibusz- és buszjárat év végi menetrend szerint jár, a járatok többségén pedig az iskolaszüneti munkanapi menetrend lesz érvényben. Ma, szilveszter éjszaka számos járat egész éjjel közlekedik.

Szilveszterkor rövidebb a nyitvatartással várják a vásárlókat az élelmiszerboltok: a legtöbb 14–18 óráig üzemel, január 1-jén pedig egységesen zárva lesznek.

Idén 26 éves az Ügetőszilveszter. A programot hagyományosan az év utolsó napján rendezik a centenáriumát ünneplő Kincsem Parkban. Az első futam 13 órakor kezdődött, a rendezvény 21 órakor tűzijátékkal zárul. Az Ügetőszilveszteren idén is megrendezik a Zenthe Ferenc Emlékversenyt és a Bubik István Emlékversenyt is.

A 2026-os év első pillanatait a csendes-óceáni Kiritimati-atoll lakói ünnepelték, magyar idő szerint 11 órakor. Negyed órával később követte őket az Új-Zélandhoz tartozó Chatham-sziget, majd délután 12 órakor Új-Zélandon, Szamoában és Tongában köszöntötték az új évet. A világon pedig utolsóként az amerikai Szamoán lépnek át 2026-ba.