ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.26
usd:
330.65
bux:
100462.96
2025. október 5. vasárnap Aurél
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rendőrök őrizetbe vesznek egy palesztinbarát tüntetőt az Izrael gázai övezeti hadművelete ellen és a brit kormány által terrorszervezetnek nyilvánított és betiltott Palestine Action nevű szerveződés mellett tartott tiltakozóakción Londonban 2025. október 4-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Tayfun Salci

Szabadságjog kontra félelem: szigorítana a belügyminiszter a tömegtüntetések miatt Nagy-Britanniában

Infostart / MTI

A brit belügyminiszter szélesebb jogköröket adna a rendőrségnek az ismétlődő tömegtüntetések korlátozására.

Shabana Mahmood a londoni belügyi tárca által vasárnap ismertetett nyilatkozatában hangsúlyozta: a tiltakozáshoz fűződő jog az alapvető szabadságjogok közé tartozik Nagy-Britanniában, ennek a szabadságjognak az érvényesítése során azonban figyelembe kell venni az egyes közösségek jogát is ahhoz, hogy félelem nélkül éljenek.

A vasárnap előterjesztett szigorítási tervek közvetlen előzményeként szombaton is palesztinpárti tüntetéseket tartottak Londonban és más brit nagyvárosokban, annak ellenére, hogy a rendőrség és a belügyminisztérium a manchesteri zsinagógánál elkövetett minapi terrortámadás miatt a demonstrációk felfüggesztését kérte a szervezőktől.

Az északnyugat-angliai nagyváros legnagyobb zsinagógájánál csütörtökön, jóm-kipúr napján – a zsidó vallás legfontosabb ünnepén – egy szíriai származású brit állampolgár gázolásos és késeléses merényletet követett el. A merényletben ketten életüket vesztették, négyen súlyosan megsérültek.

A támadót a perceken belül kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték.

A Gázai övezetet uraló Hamász radikális iszlamista szervezet által 2023. október 7-én Izrael ellen elkövetett terrortámadás és az erre válaszul Gázában indított izraeli hadműveletek kezdete óta szinte heti rendszerességel tartanak Londonban palesztinpárti tömegtüntetéseket, amelyeken gyakran százezrek vesznek részt.

A belügyminisztérium vasárnap előterjesztett szigorítási csomagterve szerint ha egy tiltakozássorozat heteken át folyamatosan ugyanazon a helyszínen ismétlődik és rendbontásokkal jár, a rendőrségnek felhatalmazása lesz arra, hogy utasítsa a szervezőket más helyszínek választására. A feltételek megsértése esetén a résztvevők őrizetbe vételt és büntetőeljárást kockáztatnak.

A brit belügyi tárca ismertetése szerint a tervezett törvénymódosítás lehetőséget ad majd a rendőrségek az egyes tiltakozó megmozdulások betiltására is.

Shabana Mahmood belügyminiszter a tájékoztatáshoz fűzött nyilatkozatában hangsúlyozta: a nagyszabású ismétlődő tiltakozó megmozdulások társadalmi csoportokat, különösen vallási közösségeket félemlíthetnek meg, akár olyan mértékig, hogy e közösségek tagjai félnek elhagyni saját otthonaikat is.

Mahmood szerint ezt egyértelműen mutatja az a komoly félelem, amely a nagy-britanniai zsidó közösséget töltötte el a legutóbbi időszakban.

A vasárnapi belügyminisztériumi tájékoztatás szerint az összes rendőrkapitányság együttműködik a 300 ezres brit zsidó lakosság védelmére alakult biztonsági szervezet, a Community Security Trust szakértőivel az 538 nagy-britanniai zsinagóga és zsidó közösségi intézmény védelmének erősítése érdekében.

Steve Reed, a helyi közösségekért és önkormányzati ügyekért felelős kabinetminiszter levélben kérte a brit helyhatóságokat arra, hogy minden lehetséges módon biztosítsák a zsidó közösségek védelmét, beleértve a tiltakozó akciók lehetséges legnagyobb mértékű korlátozását is.

Kezdőlap    Külföld    Szabadságjog kontra félelem: szigorítana a belügyminiszter a tömegtüntetések miatt Nagy-Britanniában

rendőrség

nagy-britannia

belügyminiszter

tömegtüntetés

zsidóság

hamász

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A spanyol intő példa – az ingatlanárak esése a valóságban többet ártana a potenciális vásárlóknak, mint segítene

A spanyol intő példa – az ingatlanárak esése a valóságban többet ártana a potenciális vásárlóknak, mint segítene

A lakáspiacon minden vevő alacsonyabb árakat szeretne. Egészen addig, amíg meg nem tapasztalja, mit okoz ez. Spanyolországban 2009 után a lakásárak bezuhantak, de a fiatalok számára a saját otthon távolabb került, mint valaha. A zuhanó árak mögött összeomló munkaerőpiac és hitelezés, valamint mohó befektetők álltak. A történet azt üzeni, hogy a magas lakásárak gyakran a remény jelei, nem a reménytelenségé.
VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Terrortámadás Angliában: lép a kormány, korlátoznák a félelemkeltő tüntetéseket

Terrortámadás Angliában: lép a kormány, korlátoznák a félelemkeltő tüntetéseket

A brit belügyminiszter szélesebb jogköröket adna a rendőrségnek az ismétlődő tömegtüntetések korlátozására.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
F1: Russell nyerte a szingapúri nagydíjat, de a McLaren nevethet igazán

F1: Russell nyerte a szingapúri nagydíjat, de a McLaren nevethet igazán

George Russell, a Mercedes brit versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a vasárnapi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon, a McLaren címvédést ünnepelhet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Five killed in large Russian missile and drone attack, Zelensky says

Five killed in large Russian missile and drone attack, Zelensky says

Russia says it carried out an overnight strike on Ukrainian military and infrastructure targets.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 5. 15:51
Lavina sodorta el három hegymászót a Júlia-Alpokban
2025. október 5. 15:02
Fokozódó légi terror: orosz rakéták és drónok százai zúdultak Ukrajnára
×
×
×
×