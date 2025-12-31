ARÉNA - PODCASTOK
Postás dupla nyugdíjat kézbesít egy nőnek a főváros XIII. kerületében 2023. február 8-án. Korábban kézhez kaphatják a februári, valamint az emelt összegű 13. havi nyugdíjat, és számos más nyugdíjszerű ellátást azok, akik azt postai úton kérték. Akik bankszámlára kapják a járandóságukat, azokhoz február 10-én érkezik az utalás.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Több jó hír és egy figyelmeztetés a nyugdíjasoknak 2026-ra

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Januártól 3,6 százalékkal emelkednek a nyugdíjak. Februárban a 13. havi nyugdíj is már emelt összegű lesz, valamint a 14. havi nyugdíj első heti részlete – erről beszélt az InfoRádióban Farkas András nyugdíjszakértő.

„2026. január 1-től 3,6 százalékkal emelkedik minden nyugdíj és nyugdíjszerű ellátás. Ez a 3,6 százalék onnan jön, hogy a jövő évre szóló költségvetési törvényben ezzel a számmal tervezik az inflációt. Persze, ha esetleg több lenne a pénzromlás, akkor majd novemberben megint lesz egy olyan kiegészítő, visszamenőleges emelés, mint ami most volt novemberben” – közölte Farkas András.

Így januárban már 3,6 százalékkal magasabb nyugdíj érkezik. Ezt követően február lesz talán a legjobb hónap a nyugdíjasok számára, mivel egyszerre kéthavi járandóságot kapnak, hiszen ekkor jön a 13. havi ellátmány is. Már ez is 3,6 százalékkal magasabb összegű lesz, meg fog egyezni a februári nyugdíj összegével. De ugyancsak februárban kapják kézhez a nyugellátásban részesülők a 14. havi nyugdíj első részletét, ami a törvénymódosítás szerint egy heti járandóságnak fog megfelelni.

Februárban a nyugdíjasok megkapják a négyheti rendes nyugdíjat, a négyheti 13. havi nyugdíjat és a plusz egyheti 14. havi nyugdíjat.

Farkas András azt is elmondta, kik azok, akik jogosultak a 13. és a 14. havi nyugdíjra. Ennek egyik feltétele az, hogy valaki 2025. december 31-én már legalább egy napja nyugdíjas legyen. A másik az, hogy 2026 februárjában is nyugdíjasnak kell lennie. Ebből az következik, hogy azok akik csak 2026. január elsejétől, vagy azt követően mennek nyugdíjba, még nem lesznek jogosultak a kiegészítő juttatásokra. „Ők a 13. és a 14. havi nyugdíjat majd csak 2027-től fogják megkapni” – hívta fel a figyelmet Farkas András.

A nyugdíjguru honlap alapítója arra is figyelmeztetett, hogy viszonylag hosszabb idő van most a decemberi és a januári kifizetések között. Az év utolsó hónapjában már 2-án érkezett az utalás a bankszámlákra, viszont a januári utalás csupán 12-én válik esedékessé, a kézbesítés pedig csak ezt követően indul. „Több mint ötheti olyan időszakra kell fölkészülni, nagyon előre kell tervezniük a nyugdíjasoknak, hogy elegendő legyen a pénzük december 2-től január 12-ig” – mondta Farkas András.

