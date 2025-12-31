ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 31. szerda Szilveszter
Nyitókép: Karácsony Gergely/Facebook

Karácsony Gergely: Budapest minden fontosabb csatát megnyert – videó

Infostart / MTI

Ez az év a kormány Budapest elleni háborúskodásáról szólt, de ebben a háborúban minden fontosabb csatát megnyertünk – mondta Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán szerdán közzétett év végi videóüzenetében.

Kifejtette: először azt mondták, hogy nincs elővásárlási joguk a Rákosrendezőre, aztán kiderült, hogy van, és ma az övék a terület, és „a világ legnagyobb építész irodái sorban állnak, hogy megtervezhessék”.

„Aztán azt is mondták, hogy senki se bíbelődjön a Pride megszervezésével, mert be lesz tiltva. Aztán mi mégis megszerveztük a Budapesti Büszkeség menetet, a legnagyobb politikai felvonulást, amit látott valaha a világ Budapesten. És aztán csődbe akartak minket vinni. Törvénytelenül elvették a pénzünket, és nem fizették ki a törvényes jussunkat, például a 12 milliárdot a közösségi közlekedésre”. De nem sikerült – mondta a főpolgármester.

Közölte, a fővárosi önkormányzat rendezte az összes banki tartozását, és bár rengeteg számlát át kell tolni a következő évre, azért remélhető, hogy a Mol így is megtankolja a BKV buszait.

„Egyébként senki sem akar háborúskodni, Budapest biztosan nem, úgyhogy mindenkinek háborúskodástól mentes, boldog új évet kívánok!” – mondta Karácsony Gergely.

