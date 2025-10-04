ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Embert gázolt egy győri személyvonat

Infostart / MTI

Celldömölkre tartott, Gecse-Gyarmat és Vaszar között történt a szörnyűség.

Elütött egy embert a Győrből szombat délután Celldömölkre tartó személyvonat Gecse-Gyarmat és Vaszar között, a balesetben az áldozat életet vesztette - közölte a Mávinform honlapján.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a járaton harmincnyolc utas és kétfős személyzet utazott. Az esethez a pápai hivatásos tűzoltók vonultak, segítettek az utasoknak leszállni a vonatról és felszállni a mentesítő járatra.

A Mávinform arra hívta fel a figyelmet, hogy a baleseti helyszínelés miatt hosszabb lesz az eljutási idő a Győr-Pápa-Celldömölk vonalon, Pápa-Gecse-Gyarmat között pótlóbusz közlekedésére kell számítani.

