Aerial view Sunrise Scene of Budapest with Hungarian parliament building in Hungary
Nyitókép: Ratnakorn Piyasirisorost/Getty Images

A kormány szerint továbbra is szükséges a különleges jogrend

Infostart / MTI

A kormány a háború miatti veszélyhelyzet meghosszabbítását kezdeményezi – közölte az MTI-vel a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

Azt írták, a Magyarország szomszédságában zajló orosz–ukrán háború a második világháború óta nem tapasztalt humanitárius helyzetet eredményezett, és megváltoztatta az európai gazdasági helyzetet is. A humanitárius katasztrófa kezeléséhez és a nemzetközi, gazdasági változások következményeinek kivédéséhez Magyarországnak továbbra is biztosítania kell a hatékony, gyors nemzeti válaszok kialakításának lehetőségét.

Annak érdekében, hogy minden szükséges eszköz rendelkezésre álljon a menekülő emberek segítésére, támogatására, elhelyezésére, valamint a felmerülő káros gazdasági hatások kivédésére, a kormány a veszélyhelyzet további 180 nappal történő meghosszabbítására tesz javaslatot.

A veszélyhelyzet fenntartása a kormány számára megteremti a hatékony és gyors döntéshozatal jogi kereteit a háború elől menekülők megsegítéséhez, valamint Magyarország fizikai, gazdasági és energiaellátási biztonságának védelméhez.

A különleges jogrend fenntartására továbbra is szükség van, hiszen a Magyarországgal szomszédos Ukrajnában a fegyveres konfliktus és az annak következtében kialakult humanitárius katasztrófa elhúzódik, a háború kiterjedésének veszélye továbbra is nagy, a háború és a szankciók gazdasági hatásai hazánkat is rendkívüli helyzet elé állítják. A kormány célja továbbra is az, hogy Magyarország békéjét és biztonságát megőrizze.

