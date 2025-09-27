ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.81
usd:
334.03
bux:
99207.79
2025. szeptember 27. szombat Adalbert
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
fotó: Infostart
Nyitókép: fotó: Infostart

Figyelem! Szombat éjszaka lezárják az M7-est Budapest felé a Velencei-tónál

Infostart / MTI

Az Útinform azt közölte, hogy a forgalmat a 7-es főútra terelik majd az 57-es (Székesfehérvár-kelet/Agárd) és a 42-es (Pákozd/Kápolnásnyék) csomópont között.

Az autópályát üzemeltető MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a honlapján azt közölte, újabb üteméhez érkezett az új gyalogos- és kerékpároshíd építése az M7-es autópályán Velencénél. Az előkészület után most a hídelemek beemelésével folytatódik a fejlesztés.

A biztonságos munkavégzés érdekében várhatóan szombaton 23:59 és vasárnap 12 óra között lesz lezárva az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldala az 57-es (agárdi) és a 42-es (Kápolnásnyék) csomópont között.

Az időpont kijelölését azzal indokolták, hogy ezen az éjszakán kamionstop van érvényben,

így nem terhelik rá a kamionokat a lakott területekre, a forgalmi adatok szerint ez a legkevésbé forgalmas időszak az autópályának ezen a szakaszán.

A kijelölt terelőút több települést is érint, ezért azt kérik, az autósok fokozottan ügyeljenek az előírt sebességhatár betartására.

Kezdőlap    Belföld    Figyelem! Szombat éjszaka lezárják az M7-est Budapest felé a Velencei-tónál

útlezárás

m7-es autópálya

útinform

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A mesterséges intelligencia meglepő területeken is egyre jobban kiváltja az embert

A mesterséges intelligencia meglepő területeken is egyre jobban kiváltja az embert
A bírósági tárgyalásokon már most is érvel a mesterséges intelligencia (MI), csak nem az ügyvédek helyett, hanem velük együtt – mondta az InfoRádió Paragrafus című magazinműsorában Lajos Levente ügyvéd, aki szerint meg kell tanulni, hogyan lehet hatékonyan együttműködni az MI-vel, mert nagyon fontos, hogy megfelelő utasításokkal lássuk el – és már ma is egyre jobban helyettesíti az emberi munkaerőt...
VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Salvini pártja drasztikus lépésre készül

Salvini pártja drasztikus lépésre készül

Az olasz kormányzó Liga párt javaslata szerint az olasz bankoknak mintegy 5 milliárd euróval kellene hozzájárulniuk a 2026-os költségvetéshez.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Polgárháború előtt Amerika? Donald Trump csapatokat vezényelt Portlandbe

Polgárháború előtt Amerika? Donald Trump csapatokat vezényelt Portlandbe

Donald Trump amerikai elnök csapatokat küld a &quot;háború sújtotta&quot; Portlandbe, és szükség esetén &quot;teljes erő&quot; bevetését is engedélyezte.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump orders deployment of troops to Portland and authorises 'full force'

Trump orders deployment of troops to Portland and authorises 'full force'

The president says the latest move to send troops to a major US city is "necessary" to protect immigration detention facilities.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 27. 18:20
Karácsony Gergely: vonják vissza az önazonossági törvényt!
2025. szeptember 27. 18:00
A mesterséges intelligencia meglepő területeken is egyre jobban kiváltja az embert
×
×
×
×