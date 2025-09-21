ARÉNA
2025. szeptember 21. vasárnap Máté, Mirella
Még kitart egy kicsit a nyár, de nem sokáig – már látszik, mikor jön az ősz

Infostart

Valószínűleg ez a vasárnap lesz az utolsó nyárias hétvégi nap az idén – és már az is látszik, mikor jön a hidegfront az esőkkel.

A következő napokban tovább erősödik a nappali felmelegedés, és folytatódik a nyugodt, napos, száraz időjárás. Kedden azonban változás kezdődik, hiszen egy hullámzó frontzóna, illetve annak déli ágán képződő mediterrán ciklon egyre közelebb kerülhet a Kárpát-medencéhez – írja a HungaroMet előrejelzése.

Túlnyomóan derült, csapadékmentes időre számíthatunk, kevés fátyolfelhő inkább csak a Dunántúlon lehet. A déli, délkeleti szelet vasárnap az északkeleti és a délnyugati tájak kivételével már többfelé kísérik élénk, néhol erős lökések.

Vasárnap a csúcsidőben akár 32 fok is lehet, és hétfőn-kedden egy kicsit még tovább melegszik az idő, akár 33 fok is lehet – majd kedd délután-estefelé ideér az a hidegfront, ami elhozza az igazi őszt.

időjárás

előrejelzés

hőség

meleg

hungaromet

