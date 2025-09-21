Az utcán esett össze a magyar nyomozó

Elhunyt a 38 éves R. Péter, a Budaörsi Rendőrkapitányság rendőr zászlósa. A nyomozó halálhírét a biatorbágyi–herceghalmi polgárőrség jelentette be, a nyomozó 38 éves volt.

„A mindig vidám kolléga a családjához indult haza tegnap este, de már nem érkezett meg. Az utcán lett rosszul, és hiába volt a gyors orvosi ellátás, már nem lehetett rajta segíteni” – írták Facebook-bejegyzésükben, amit az Index vett észre.

Hozzátették: nagyon szerette a munkáját, „igazi rendőr volt”. Hivatása volt másokon segíteni, és több biatorbágyi bűncselekmény felderítésében is komoly szerepe volt.