gyász mécses
Nyitókép: Pixabay

Az utcán esett össze a magyar nyomozó

Infostart

Meghalt Budaörsön egy mindössze 38 éves nyomozó, aki az utcán lett rosszul, és a mentő már nem tudta megmenteni az életét.

Elhunyt a 38 éves R. Péter, a Budaörsi Rendőrkapitányság rendőr zászlósa. A nyomozó halálhírét a biatorbágyi–herceghalmi polgárőrség jelentette be, a nyomozó 38 éves volt.

„A mindig vidám kolléga a családjához indult haza tegnap este, de már nem érkezett meg. Az utcán lett rosszul, és hiába volt a gyors orvosi ellátás, már nem lehetett rajta segíteni” – írták Facebook-bejegyzésükben, amit az Index vett észre.

Hozzátették: nagyon szerette a munkáját, „igazi rendőr volt”. Hivatása volt másokon segíteni, és több biatorbágyi bűncselekmény felderítésében is komoly szerepe volt.

Kezdőlap    Belföld    Az utcán esett össze a magyar nyomozó

rendőrség

gyász

tragédia

