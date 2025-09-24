ARÉNA
2025. szeptember 24. szerda
Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövő Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Magyar Péter rálicitál a nemzeti konzultációra: a Tisza Párt folytatja a „Nemzet Hangja népszavazást”

Infostart
ELŐZMÉNYEK

„Akkor kérdezzük meg az embereket” – felütéssel tett bejelentést Magyar Péter pártelnök a közösségi oldalán, és újabb országjárást hirdetett.

Magyar Péter bejelentette, hogy a jövő héten elindítják a Nemzet Hangja népszavazás második szakaszát, és kikérik az emberek véleményét a Tisza terveiről: adócsökkentésről, nyugdíjemelésről, a milliárdosok vagyonadójáról és a családok támogatásának növeléséről.

Bejegyzése szerint „Orbán Viktorék világossá tették, hogy nem támogatják a leendő Tisza-kormány programját”. Mint írja, „Orbánék a milliárdos oligarchák oldalán állnak és agyonadóztatják a dolgozó embereket és megélhetési válságba sodorják a nyugdíjasokat. Legyen. Döntsön a nép! Jövő héten elindítjuk a Nemzet Hangja népszavazás második szakaszát és kikérjük az emberek véleményét a TISZA terveiről: adócsökkentésről, nyugdíjemelésről, a milliárdosok vagyonadójáról és a családok támogatásának növeléséről. Ahogy tavasszal, úgy most is, eljutunk az ország minden településére.”

Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök a hétvégén, a digitális körök országos találkozóján október 23-ára Békemenetet hirdetett, amire válaszul Magyar Péter is bejelentette, hogy a Tisza Párt Nemzeti menetet hirdet október 23-án.

