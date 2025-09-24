Magyar Péter rálicitál a nemzeti konzultációra: a Tisza Párt folytatja a „Nemzet Hangja népszavazást”

Magyar Péter bejelentette, hogy a jövő héten elindítják a Nemzet Hangja népszavazás második szakaszát, és kikérik az emberek véleményét a Tisza terveiről: adócsökkentésről, nyugdíjemelésről, a milliárdosok vagyonadójáról és a családok támogatásának növeléséről.

Bejegyzése szerint „Orbán Viktorék világossá tették, hogy nem támogatják a leendő Tisza-kormány programját”. Mint írja, „Orbánék a milliárdos oligarchák oldalán állnak és agyonadóztatják a dolgozó embereket és megélhetési válságba sodorják a nyugdíjasokat. Legyen. Döntsön a nép! Jövő héten elindítjuk a Nemzet Hangja népszavazás második szakaszát és kikérjük az emberek véleményét a TISZA terveiről: adócsökkentésről, nyugdíjemelésről, a milliárdosok vagyonadójáról és a családok támogatásának növeléséről. Ahogy tavasszal, úgy most is, eljutunk az ország minden településére.”

Nyilvános a nemzeti konzultáció második kérdése A kormány által meghirdetett nemzeti konzultáció második kérdése: „Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?” – közölte Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán szerdán közzétett videójában.

Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök a hétvégén, a digitális körök országos találkozóján október 23-ára Békemenetet hirdetett, amire válaszul Magyar Péter is bejelentette, hogy a Tisza Párt Nemzeti menetet hirdet október 23-án.