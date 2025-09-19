Figyelem, leállás jön az egyik hazai banknál

Az Erste Bank honlapján bejelentette, hogy 2025. szeptember 19-én 22:00 és 2025. szeptember 20. 12:00 között rendszerfejlesztési munkálatokat végeznek, ami több szolgáltatás működését is befolyásolja – számolt be a 24.hu.
Ennek eredményeként ideiglenesen nem lehet majd használni az alábbi funkciókat:
- George App és Web,
- azonnali átutalások indítása és fogadása,
- internetes vásárlás,
- Erste TeleBank,
- vállalati NetBank,
- Electra,
- Erste Business MobilBank,
- SMS-szolgáltatások,
- API-csatorna,
- online termékigénylés,
- lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület.
A pénzintézet közlése szerint jó néhány funkció azonban továbbra is aktív marad. Ezek az alábbiak:
- készpénzfelvétel belföldön ATM-ből,
- fizetés és vásárlás bankkártyával POS-terminálon keresztül,
- készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül,
- George Web tiltása TeleBankon keresztül,
- bankkártya letiltása TeleBankon keresztül,
- MobilePay,
- weboldal-szolgáltatások,
- mobilegyenleg feltöltése.