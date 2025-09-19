ARÉNA
2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
Az Erste új bankfiókja Újbudán 2017. október 11-én.
Nyitókép: MTI Fotó: Máthé Zoltán

Figyelem, leállás jön az egyik hazai banknál

Infostart

Péntek estétől egészen szombaton délig szinte semmit nem lehet majd csinálni.

Az Erste Bank honlapján bejelentette, hogy 2025. szeptember 19-én 22:00 és 2025. szeptember 20. 12:00 között rendszerfejlesztési munkálatokat végeznek, ami több szolgáltatás működését is befolyásolja – számolt be a 24.hu.

Ennek eredményeként ideiglenesen nem lehet majd használni az alábbi funkciókat:

  • George App és Web,
  • azonnali átutalások indítása és fogadása,
  • internetes vásárlás,
  • Erste TeleBank,
  • vállalati NetBank,
  • Electra,
  • Erste Business MobilBank,
  • SMS-szolgáltatások,
  • API-csatorna,
  • online termékigénylés,
  • lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület.

A pénzintézet közlése szerint jó néhány funkció azonban továbbra is aktív marad. Ezek az alábbiak:

  • készpénzfelvétel belföldön ATM-ből,
  • fizetés és vásárlás bankkártyával POS-terminálon keresztül,
  • készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül,
  • George Web tiltása TeleBankon keresztül,
  • bankkártya letiltása TeleBankon keresztül,
  • MobilePay,
  • weboldal-szolgáltatások,
  • mobilegyenleg feltöltése.

erste bank

fejlesztés

leállás

szolgáltatás

pénzügyek

Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
