Figyelem, leállás jön az egyik hazai banknál

Az Erste Bank honlapján bejelentette, hogy 2025. szeptember 19-én 22:00 és 2025. szeptember 20. 12:00 között rendszerfejlesztési munkálatokat végeznek, ami több szolgáltatás működését is befolyásolja – számolt be a 24.hu.

Ennek eredményeként ideiglenesen nem lehet majd használni az alábbi funkciókat:

George App és Web,

azonnali átutalások indítása és fogadása,

internetes vásárlás,

Erste TeleBank,

vállalati NetBank,

Electra,

Erste Business MobilBank,

SMS-szolgáltatások,

API-csatorna,

online termékigénylés,

lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület.

A pénzintézet közlése szerint jó néhány funkció azonban továbbra is aktív marad. Ezek az alábbiak: