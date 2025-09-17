Stratégiai együttműködést kötött az MCC és az Agrárminisztérium

Az együttműködésnek köszönhetően a jövőben számos további képzési lehetőség gazdagítja az intézmény széles képzési palettáját.

Az Agrárminisztérium szakmai támogatásával hallgatói tanácsadói projektek indulnak az MCC Vezetőképző Akadémián, az MCC egyetemi program keretében előadások várják a hallgatókat, az MCC Plusz (e-learning) applikációban pedig külön kurzus lesz elérhető - közölte az MCC.

Emellett a minisztérium szakmailag támogatja az MCC egy agráriummal foglalkozó diákprojektjét, és segíti a diákok elindulását ezen a területen a munka világában, ezzel egyidejűleg az MCC lehetőséget kínál a minisztérium dolgozói számára a képzésein és a karriernapon való részvételre - tették hozzá.

A két szervezet között létrejött megállapodás tovább erősíti azt az immár közös célt, hogy minél több sokoldalúan képzett diák és fiatal munkavállaló legyen jelen a hazai munkaerőpiacon - áll a közleményben.