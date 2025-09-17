ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.37
usd:
328.75
bux:
100544.16
2025. szeptember 17. szerda Zsófia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) főigazgatója beszédet mond az MCC új szegedi központjának átadóünnepségén 2025. március 7-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Stratégiai együttműködést kötött az MCC és az Agrárminisztérium

Infostart / MTI

A Mathias Corvinus Collegium (MCC), a Kárpát-medence vezető tehetséggondozó intézménye és az Agrárminisztérium stratégiai együttműködési megállapodásban rögzítette, hogy a jövőben közös szakmai és oktatási programokkal kíván hozzájárulni az MCC hallgatóinak, alumni tagjainak és a tárca fiatal munkavállalóinak fejlődéséhez.

Az együttműködésnek köszönhetően a jövőben számos további képzési lehetőség gazdagítja az intézmény széles képzési palettáját.

Az Agrárminisztérium szakmai támogatásával hallgatói tanácsadói projektek indulnak az MCC Vezetőképző Akadémián, az MCC egyetemi program keretében előadások várják a hallgatókat, az MCC Plusz (e-learning) applikációban pedig külön kurzus lesz elérhető - közölte az MCC.

Emellett a minisztérium szakmailag támogatja az MCC egy agráriummal foglalkozó diákprojektjét, és segíti a diákok elindulását ezen a területen a munka világában, ezzel egyidejűleg az MCC lehetőséget kínál a minisztérium dolgozói számára a képzésein és a karriernapon való részvételre - tették hozzá.

A két szervezet között létrejött megállapodás tovább erősíti azt az immár közös célt, hogy minél több sokoldalúan képzett diák és fiatal munkavállaló legyen jelen a hazai munkaerőpiacon - áll a közleményben.

Kezdőlap    Belföld    Stratégiai együttműködést kötött az MCC és az Agrárminisztérium

együttműködés

agrárminisztérium

mcc

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Újabb részletek derültek ki a Charlie Kirk elleni merényletről

Újabb részletek derültek ki a Charlie Kirk elleni merényletről

Megjelent a bíróságon Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista feltételezett gyilkosa, ahol vádat emeltek ellene. Tyler Robinson egy, az esetleges öngyilkosságát megakadályozni hivatott mellényt viselt, miközben újabb részletek derültek ki a merényletről.
VIDEÓ
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.17. szerda, 18:00
Dobrowiecki Péter
Lengyelország-szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Befektetők, figyelem: több mint 50 százalékkal többet érhet ez a részvény

Befektetők, figyelem: több mint 50 százalékkal többet érhet ez a részvény

A hét legfontosabb napján mindenki a Fed kamatdöntésére és annak potenciális piaci hatásaira fókuszál, eközben azonban több izgalmas tőzsdei sztorit is láthatunk. Ezekkel mi is rendszeresen foglalkozunk, most egy olyan részvényt hoztunk, amely az egyik elemző szerint több mint 50 százalékkal többet érhet, ráadásul több szempontból is izgalmas befektetés. Nézzük mit érdemes tudni erről a részvényről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mi folyik itt? Özönlenek az oroszok Magyarországra: rengeteg pénzt tapsolnak el

Mi folyik itt? Özönlenek az oroszok Magyarországra: rengeteg pénzt tapsolnak el

Bár júliusban összességében alig változott a külföldi vendégéjszakák száma Magyarországon, az orosz turisták látogatása látványos fordulatot vett:

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump to meet King in Windsor Castle on first full day of state visit

Trump to meet King in Windsor Castle on first full day of state visit

The US president said his relationship with the UK "is very good" after arriving in London with First Lady Melania.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 17. 08:45
Mi volt ez a hatalmas villanás Magyarország felett?
2025. szeptember 17. 08:27
Most leszűkítik az M1-est, hogy aztán…
×
×
×
×