2025. szeptember 17. szerda
mentőhelikopter
Nyitókép: Facebook/Országos Mentőszolgálat

Drámai részletek az M5-ösön történt kisbuszbalesetről

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Két ember állapota életveszélyes, még ketten súlyosan megsérültek az M5-ös autópályán.

Részletek derültek ki a súlyos, M5-ös autópályán történt baleset kapcsán, ami miatt lezárták a Szeged felé tartó irányt.

Nyergesvontatónak ütközött hátulról egy kisbusz szerdán kora délután, ezért lezárták az M5-ös autópálya Szeged felé tartó oldalát Lajosmizsénél. A baleset során több ember a járműbe szorult – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az ütközés Lajosmizse közelében, a 67-es és a 68-as kilométer között történt. A kisbuszba szorult hét utast feszítővágóval szabadították ki a műszaki mentést végző kecskeméti hivatásos és a lajosmizsei önkormányzati tűzoltók.

A baleset helyszínére két mentőhelikopter is érkezett. Egy fiatal fiút és egy nőt súlyos, életveszélyes állapotban, további két sérültet súlyos sérülésekkel, három embert pedig könnyebb sérülésekkel szállítottak a helyszíni ellátás után kórházba – közölte az Országos Mentőszolgálat.

