"Hűtlen kezelés, pénzmosás ügyében" - még mindig keresik a kecskeméti egyetem MNB-alapítványnál eltűnt pénzét

A Nemzeti Nyomozó Iroda „az Ön által megjelölt ügyben különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette, valamint különösen jelentős értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt nyomozást folytat” – válaszolta Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész Hadházy Ákos parlamenti képviselő kérdéseire a kecskeméti Neumann János Egyetemért Alapítvány 127,5 milliárd forintos elveszett közpénz-befektetései kapcsán.

Hadházy egy sor konkrét kérdést is feltett annak kapcsán, hogy hány embert hallgattak már ki, van-e már gyanúsított, és hol tart a közpénz visszaszerzése, illetve a károk mérséklése, ezekre a legfőbb ügyész azt közölte, hogy a nyomozás felderítő szakaszban van, és a további tájékoztatás „a nyomozó hatóság irányítását ellátó személy hatáskörébe tartozik”.

Az ügy előzménye, hogy az Állami Számvevőszék (ÁSZ) átfogó vizsgálatot folytatott a kecskeméti Neumann János Egyetemet fenntartó Neumann János Egyetemért Alapítvány működésével kapcsolatban. Az intézmény együttműködésben volt a Magyar Nemzeti Bankkal, és súlyos szabálytalanságokat állapított meg az ÁSZ.

Az egyetem alapítványa 144 milliárd forintot kapott egy kecskeméti egyetemi tudásváros építésére, de a pénz jó részét kölcsönadták a Matolcsy György-vezette nemzeti bank egyik alapítványának, a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványnak, és a pénzt azóta sem szereztek vissza, mert a pénzt kétes ügyletekbe fektették.

Az ÁSZ-ellenőrzés szerint az alapítvány több mint 127 milliárd forint állami forrásból származó vagyont fektetett be egy olyan vállalati kötvénybe, amelynek valódi likviditása erősen kérdéses volt. Az ÁSZ megállapításai alapján több bűncselekmény gyanúja is felmerült, ezért az ügyészségen feljelentést tettek. Kecskeméten azóta tüntetések is voltak, amelyen visszakövetelték a város és az egyetem pénzét.