Nyitókép: Unsplash

A Covidnak is becsengettek, és nem is csak annak

Infostart

Orrfolyás, influenza, koronavírus - mind együtt támadnak most a gyerekekre, és a tanárokra is. Beindult a tanév... Akar ön fülgyulladást vagy légcsőhurutot kapni?

Szeptember 1-jén elindult a tanév, a gyerekek - és a tanárok - újra közösségben vannak, ilyenkor "a hagyományoknak megfelelően" egyszerre indul vándorútjára egy sor fertőző betegség, a nátha, a koronavírus és az influenzaszerű megbetegedések.

Mint az RTL Híradó összeállításából kiderül, a népegészségügyi központ (NNGY) arra számít, bizony a koronavírus is újra támad most. Késmárky András háziorvos felhívta a figyelmet, minden közösségben terjedő kórokozó megjelent a palettán, a Covidot a gyerekek az intézményekből pedig haza is viszik, a családon pedig végigmennek a betegségek.

A Covid új variánsa a következő tünetekkel járó megbetegedést okozza:

  • magas láz
  • szúró torokfájás
  • a gyerekeknél enyhébb, a felnőtteknél durvább lefolyás.

Havasi Katalin házi gyermekorvos szerint - mint a 24.hu cikkében olvasható - már a legelső, enyhébb tünetnél érdemes fellépni, de nem csupán a Coviddal szemben

  • sós inhalálással
  • sós vizes orrsprayvel
  • gargarizálással

a szövődmények megelőzése érdekében, nehogy kialakuljon fülgyulladás vagy légcsőhurut.

Az NNGYK adatai szerint egyébként a koronavírus örökítőanyagának szennyvízi koncentrációja enyhe emelkedésnek indult az elmúlt hetekben, a legmeredekebben Szekszárdon, Szolnokon és Tatabányán emelkedik. Járványtól azonban a hivatal szerint nem kell félni.

