Orbán Viktor "micsoda éjszakája"

A „Együtt vagyunk” című albumban a kormányfő többek között önkéntesekkel és fiatalokkal látható, amint közös szelfiket készít és beszélget velük. A képek egyikén egy „EGYÜTT VAGYUNK – Orbán Viktor” feliratú molinó is feltűnik.

A Fidesz a sátoraljaújhelyi Rákóczi-táborban tartotta meg a Harcosok Klubja idei edzőtáborát, amelyen a miniszterelnök is részt vett. A rendezvényen mintegy 800 fő jelent meg, a túljelentkezés többszörös volt.

Orbán Viktor egy másik videóban a szálláshelyén tapasztalt poloskahelyzetre is utalt. A felvételen az erkélyt söpri, miközben azt mondja: „Tele vagyok poloskával. Beette őket a fene.” A videó címe: „Edzőtábor. Csak poloskamentesen.”

A miniszterelnök videójára reagált Magyar Péter, a TISZA Párt elnöke is. Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: „Íme a különbség a bukott orbáni hatalom és a TISZA működő, emberséges országa között: adófizetői pénzből fizetett gyűlölködő harcosok versus emberséges önkéntesek. Poloskázás versus egy működő ország megteremtése. Korrupció és magánérdek versus minden magyar érdeke. Tessék választani!”

A táborban felszólalt Lázár János építési és közlekedési miniszter is, aki a Facebookra feltöltött videójában úgy fogalmazott: „Tanuljátok meg: a Fidesznél csak a Fidesz lehet jobb!” Elismerte, hogy az elmúlt 15 évben „több volt a jó, mint a rossz”, ugyanakkor hozzátette: „természetesen hoztunk néhány hibás döntést.” A párt problémáira utalva megjegyezte:

„áruló focifeleségek, dubajozó hülyegyerekek, luxizó kullancsok és teljesítmény nélküli politikai celebek rontották a hitelünket.”

Lázár JÁnos szerint a politikai kommunikációban ma már elengedhetetlen a közösségi média jelenlét, ugyanakkor figyelmeztetett: „Aki nem szereti, hogy baszogtatják a Facebookon, az ne legyen politikus.” A videó feliratában a „baszogtatják” helyett „beszoktatják” szerepel, de nem ez hangzik el.