Magyar Honvédség Embraer KC-390
Nyitókép: CLAUDIO CAPUCHO/honvedelem.hu

Különleges légieszközt vet be a magyar honvédség

Infostart

A Magyar Honvédség katonái részt vesznek az Adaptive Hussars 2025 nevű, NATO-kereteken belüli védelmi gyakorlatban. Ennek keretében az MH Különleges Műveleti Parancsnokság Ejtőernyős Századának tagjai hajtanak végre ejtőernyős ugrásokat a nullponti lő- és gyakorlótéren.

Az ejtőernyős kijuttatás a modern hadviselésben számos stratégiai előnnyel jár, mivel lehetővé teszi a katonák bejutását olyan területekre, amelyek más módon nehezen vagy egyáltalán nem közelíthetők meg. Ezek a műveletek kiemelten fontosak túszmentési akciók, hírszerzési feladatok és meglepetésszerű támadások végrehajtása során.

A gyakorlat során az Embraer KC-390 típusú szállítórepülőgépet használják,

amely a katonák elmondása szerint ideális a feladatra. S. L. főhadnagy, a századparancsnok elmondta, hogy a gép tágas belseje és speciális ajtaja megkönnyíti az ugrást. Az ajtó utáni kilépőhely automatikusan kifordítja a katonát, ezzel segítve a zökkenőmentes kijutást a gépből - írja a honvedelem.hu, amely remek fotókat is közöl.

A katonák nemzetközi tapasztalattal is rendelkeznek. Sz. B. főhadnagy, szakaszparancsnok elmondása szerint a csapat tagjai korábban Svédországban és Norvégiában is részt vettek Swift Response elnevezésű gyakorlatokon.

A mostani művelet azt mutatja, hogy a csapat képes a biztonságos és pontos landolásra az új típusú repülőgépből is. A csapatszellem és az összetartás kiemelt szerepet játszik a műveletek során, segítve a katonákat a feladatok sikeres végrehajtásában.

