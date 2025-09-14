Jól pörög az utószezon is, de már nem a Balaton a legnépszerűbb a szállásfoglalásoknál

Elkészültek az első összegzések az idei nyár belföldi turisztikai adatairól. A szallas.hu tájékoztatása szerint a foglalások alapján az idei nyarat ismét a rövid utazások uralták, a szállástípusok közül pedig az apartmanok voltak a legkeresettebbek. A szállásfoglaló portál szóvivője az InfoRádióban elmondta: Siófok már évek óta vezeti a nyári toplistát, így nem okozott meglepetést, hogy 2025-ben is a Somogy vármegyei üdülőváros volt a legnépszerűbb nyári úti cél. Az első háromba még a főváros és Eger került be. A top tízben Balatonfüred, Gyula, Hajdúszoboszló, Szeged, Hévíz, Pécs és Nyíregyháza a további sorrend az idei nyári foglalások alapján.

Kelemen Lili hozzátette: az elmúlt években szintén trenddé vált a portáljuknál, hogy a nyári szállásfoglalások egyharmada a Balaton térségét célozza meg, amivel toronymagasan vezeti a régiós rangsort a magyar tenger és környéke. A második helyezett Észak-Magyarország már csak a foglalások 16 százalékában részesült.

A szóvivő elmondása szerint már a Covid előtti időszakban is elterjedté vált, hogy a nyaralók inkább rövid ideig tartó utazásokat, üdüléseket választanak. A szallas.hu-nál az egy- és két éjszakás foglalásokból volt nagyon sok, az összes igénylés mintegy 60 százalékát tették ki együttesen. Három éjszakás pihenést az utazók 20 százaléka választott, négy éjszakára pedig a 12 százalékuk maradt a választott szálláshelyen. Öt éjszakára vagy annál hosszabb időtartamra a nyaralók 10 százaléka kért szállást. Ami pedig a külföldi igényléseket illeti, például a Horvátországba utazók jellemzően 5-7 éjszakát töltöttek a szomszédos országban a nyári időszakban.

Az itthon lefoglalt szállástípusok közül az említett apartmanokat a foglalók egyharmada választotta, de nem maradtak le sokkal a hotelek (27 százalék) sem ezen a listán, míg a harmadik helyen a vendégházak (22 százalék) végeztek. Panziót már csak a vendégek 13 százaléka választott, illetve egyéb szálláskategóriát a foglalások 6 százaléka jelentett.

Továbbra is rendkívül közkedvelt cafeteria típus a SZÉP-kártya. A szallas.hu adatai szerint az online fizetett előfoglalásokhoz kapcsolódó foglalások összértékének a 27 százalékát tette ki a SZÉP-kártyával való fizetés. Kelemen Lili elmondta: megoszlik, hogy milyen kosárérték kapcsolódik a foglalásokhoz, de összesítésük szerint

tízből nyolc nyári belföldi szállásfoglalás a 170 ezer forint alatti kategóriába tartozott.

Ezen árkategórián belül pedig a foglalások majdnem fele 70 ezer forint alatti értékű volt, a 70–170 ezer forintos kategóriába pedig a foglalások 34 százaléka esett. Ennél magasabb kosárérték idén jóval ritkábban fordult elő: a 170-270 ezer forint közötti foglalások aránya 12 százalék volt, míg a 270–370 ezer forintos sáv 4 százalékot tett ki. Az ennél is magasabb értékkategória az összes foglalás körülbelül 3 százalékát adta.

Elkezdődött az utószezon, és a napokban még kegyes lesz az időjárás, sokan pedig csak ilyenkor tudnak elmenni pihenni. Kelemen Lili is megjegyezte, hogy szeptemberben még szép időre van kilátás, ami a tapasztalatuk alapján „megmozgatja a belföldi utazókat is”. Ugyanakkor a foglalások alapján az látszik, hogy

az ősz elején az észak-magyarországi régió már megelőzi a Balaton térségét,

a települések toplistáját pedig Budapest vezeti olyan városokat megelőzve, mint Eger, Siófok, Gyula és Szeged.

A szóvivő kitért arra is, hogy ősszel már előretörnek a hotelek a választható szállástípusok közül, aminek főleg az az oka, hogy az emberek gondolnak arra is, hogy bármikor elromolhat az idő, és akkor igénybe lehet venni a wellness részlegeket is. Szeptembertől kezdődően már jelentősen megnő a kétfős foglalásoknak az aránya, és ezzel párhuzamosan csökken a családi igénylések száma, ami evidens, hiszen megkezdődött az iskola.