Infostart.hu
2025. szeptember 9. kedd
Nyitókép: Pixabay

Kiderült, melyik balatoni település nyerte a nyarat, és mennyit költöttünk

Infostart / MTI

Siófok bizonyult a legnépszerűbb belföldi nyári úti célnak az idén is, a tavalyihoz hasonlóan a Szallas.hu adatai alapján. A szállásfoglaló portál az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében arról tájékoztatott, hogy az összes foglalás harmada a Balaton térségére vonatkozott.

Az elemzés szerint az idei nyarat ismét a rövid utazások uralták: az egyéjszakás (28 százalék) és kétéjszakás (30 százalék) foglalások mellett az utazók ötöde háromnapos pihenést választott. Négy éjszakára 12 százalékuk foglalt szállást, és csak 2 százalékuk választott egyhetes vagy hosszabb tartózkodást.

Szállástípusok közül a legkeresettebb az apartman volt (32 százalék), amelyet a hotelek (27 százalék) és a vendégházak (22 százalék), illetve a panziók követtek (13 százalék).

A közlemény szerint

a nyári, belföldi szállásfoglalások nyolcvan százaléka 170 ezer forint alatti kategóriába esett:

47 százalékuk 70 ezer forintnál olcsóbb volt, míg 34 százalék a 70-170 ezer forintos sávba tartozott - idézte a közlemény Kelemen Lilit, a Szallas.hu sajtószóvivőjét.

A 170-270 ezer forint és a 270-370 ezer forint közötti foglalások aránya 12 százalék, illetve 4 százalék volt idén nyáron, míg az ennél magasabb értékűek aránya 3 százalékot tett ki - közölték.

A nyári, belföldi foglalásokhoz kapcsolódó online fizetések összértékének 27 százalékát SZÉP-kártyával fizették a Szallas.hu oldalon.

A top 10-es úti cél listán a második helyen Budapest, a harmadikon Eger állt. Felkerült még Balatonfüred, Gyula, Hajdúszoboszló, Szeged, Hévíz, Pécs és Nyíregyháza is. Régiós megoszlás szerint a Balatont (31 százalék), majd Észak-Magyarország (16 százalék) és a Dél-Alföld (11 százalék) követte - derül ki a Szallas.hu adataiból.

A foglalások 44 százalékát párok adták, míg 35 százaléknál gyermek is volt a vendégek között. A párok inkább hotelt választottak (30 százalék), míg a családosok apartmanokat (40 százalék) A párok körében egyezik a legkeresettebb települések élmezőnye az összesített eredményekkel, a gyerekeseknél viszont Siófokot Gyula, majd Hajdúszoboszló követte - tájékoztattak.

A Szallas.hu szeptemberi előfoglalási adatai szerint a települések toplistáját Budapest vezeti, majd Eger, Siófok, Gyula és Szeged következik. Szállástípus megoszlás szerint a hotelek megelőzik az apartmanokat, és a nyári időszakhoz képest megnő a párban utazók aránya (58 százalék).

Belföld    Kiderült, melyik balatoni település nyerte a nyarat, és mennyit költöttünk

