Ijesztő adat: durván szennyezik a Balatont a fürdőzők

A Balaton vizét jelentős mértékben terhelik a fényvédő készítmények hatóanyagai, főleg a nyári csúcsszezonban. A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei rendszeresen vizsgálják a szennyezés mértékét és annak ökológiai hatásait. A kutatóintézet Facebook-oldalán azt írja, nyáron a Balaton partjait látogató fürdőzők tömegei a napsugárzás káros hatásai ellen különböző fényvédő készítményeket használnak. Ezek a kozmetikai termékek (naptejek, napkrémek) UV-szűrő hatóanyagokat tartalmaznak, amelyek megvédik a bőrt az ultraibolya sugárzástól.

Mint írják, a fényvédő készítmények két fő típusba sorolhatók: a fizikai UV-szűrők ásványi részecskéket tartalmaznak, amelyek a bőr felszínén visszaverik a napsugarakat, míg a kémiai (szintetikus) UV-szűrők hatóanyagai a bőr mélyebb rétegeibe szívódnak fel, ahol elnyelik az UV-sugárzás energiáját.

A vízi ökoszisztémák szempontjából elsősorban a kémiai UV-szűrők jelentenek kockázatot, mivel fürdőzés közben ezek jelentős része lemosódik a bőrről és közvetlenül a tó vizébe kerül. A szennyezés mértéke jóval nagyobb, mint ahogy azt sokan gondolnák.A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Ökofiziológiai és Környezettoxikológiai Kutatócsoportjának számításai szerint

a nyári csúcsszezonban naponta akár 850 kilogrammnyi kémiai UV-szűrő hatóanyag is bekerülhet a Balatonba

Ennek következtében ezek a vegyületek már kimutathatók a tó vizéből, üledékéből, valamint a vízi élőlényekből, például algákból és kagylókból is. Az intézet kutatói három éve folytatnak rendszeres monitoring vizsgálatokat a Balaton 13 frekventált strandján. A mérések során az öt leggyakrabban használt kémiai UV-szűrő vegyület koncentrációját követik nyomon, és értékelik azok ökológiai kockázatait.

Az intézet munkatársai laboratóriumi kísérletekben vizsgálják a vegyületek vízi élőlényekre gyakorolt hatását, valamint olyan módszerek kidolgozásán is dolgoznak, amelyekkel hatékonyan eltávolíthatók lennének ezek a szennyező anyagok a vízből.

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet egyéb kutatási irányai mellett egy vállalati partnerrel együttműködve célul tűzte ki természetes UV-szűrő vegyületcsoport azonosítását is, amelyből a jövőben környezetbarát termékek fejleszthetők.