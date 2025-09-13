A Pilisben túrázók segítségét kérik az eltűnt nő megtalálásához

A 27 éves nő a Pilisbe indult éjszakai túrára, de nyoma veszett. Napok óta keresik, a rendőrség a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálatot is bevonta.
A mentőcsoport posztja szerint egyelőre biztosan annyit tudnak, hogy a fiatal nő korábban a Spartacus-ösvényen járt, és van olyan túrázó, aki találkozott vele Pilisszentlászlóhoz közel.
A kutató-mentők most újabb posztban kérte a túrázók közreműködését.
Aki az elkövetkezendő napokban Pilisszentlászló, Spartacus ösvény, Jenő kunyhó környékén túrázik, lehetőség szerint
a bejárt útvonalat rögzítse kml, kmz, gpx formátumban és küldje el az iroda@kutato-mento.hu email címre.
Ezzel is alaposabbá akarják tenni a terület átvizsgálását.
A rendőrség körözése szerint az eltűnt nő 160 cm magas, vékony testalkatú, sötétbarna haja és barna szeme van, az eltűnéskor viselt ruházata nem ismert.