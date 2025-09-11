ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.09
usd:
336.5
bux:
101946.92
2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A szeptember 20-21-én tartandó Red Bull Showrun elnevezésű Forma-1-es belvárosi bemutatóra érkezett versenyautókat bemutató és szállító szerelvény halad a Hungária körúton 2025. szeptember 11-én. Az egyedi dekorációval ellátott villamos a következő öt napban a Ferencváros kocsiszínből indulva, különböző útvonalakon közlekedik majd, rajta a Red Bull RB7-es F1-es modelljével, valamint a fiókcsapat, az RB 2025-ös fényezésű RB7-esével.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Forma-1-es villamosok hasítanak Budapesten

Infostart / MTI

Csütörtöktől egészen hétfőig közlekedik majd Budapesten az a villamos, amely a jövő hétvégén sorra kerülő Red Bull Showrun elnevezésű Forma-1-es belvárosi bemutatóra érkezett versenyautókat szállítja.

A csütörtök délelőtti sajtóeseményen elhangzott, hogy az egyedi dekorációval ellátott villamos a következő öt napban a Ferencváros kocsiszínből indulva, különböző útvonalakon közlekedik majd, rajta a Red Bull RB7-es F1-es modelljével, valamint a fiókcsapat, az RB 2025-ös fényezésű RB7-esével.

A villamos először csütörtök reggel hagyta el a remizt és az 1-es járat vonalán halad a Bécsi út érintésével. Este hat és kilenc óra között a 2-es villamos vonalán lesz látható a két F1-es versenyautó, majd pénteken a 47-es és a 17-es, szombaton és vasárnap a 4-es, hétfőn pedig az 56-os és a 17-es villamos vonalán láthatják a rajongók a tömegközlekedési eszközön "utazó" Forma-1-es járgányokat.

A szervezők tájékoztatása szerint a különleges villamosjárat célja, hogy a Red Bull Showrun hangulatát a mindennapok részévé tegye, és segítsen ráhangolódni arra az egyedülálló élményre, ami jövő hétvégén vár a közönségre.

A Red Bull Showrunt jövő héten szombaton és vasárnap rendezik meg, ennek keretében a Stefánia úton felvonul a Red Bull szinte teljes autó- és motorsport-arzenálja, közte a két F1-es versenyautóval, amelyeket majd David Coulthard és Patrick Friesacher korábbi Forma-1-es versenyzők vezetnek.

Kezdőlap    Belföld    Forma-1-es villamosok hasítanak Budapesten

budapest

villamos

forma-1

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Lengyelország lezárta a légterét a keleti határainál

Lengyelország lezárta a légterét a keleti határainál
Repüléstilalmi övezetet hoztak létre a lengyel hatóságok a fehérorosz és az ukrán határ mentén – közölték Varsóban.
 

A lengyelországi dróntámadás miatt összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa

Lettország lezárja a légteret az Oroszországi Föderáció és Fehéroroszország határán

Csehország helikopteres egységet küld Lengyelországba az orosz drónfenyegetés miatt

Furcsa fordulat: a fehéroroszok szóltak a lengyeleknek a támadó orosz drónokról

Donald Trump pár sorral intézte el a lengyelországi drón-incidenst

Egyeztetett Donald Trump és a lengyel elnök az orosz dróntámadás ügyében

Jönnek a nemzeti konzultáció kérdései, megvannak az Otthon Start első számai

Jönnek a nemzeti konzultáció kérdései, megvannak az Otthon Start első számai

Egy héten belül nyilvánosságra hozzák a nemzeti konzultáció kérdéseit - jelentette be Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a csütörtöki Kormányinfón, ahol közölték az Otthon Start első heti fő számait is. A Kormányinfó vendége Bóka János EU-miniszter volt. Jelentős időt foglalt el még a lengyelországi orosz drónincidens és Orbán Viktor dublini magánrepülős útja is.

gyilkos merénylet
„Erőszak” – ezt a szót mondta ki a lelövése előtti pillanatban Charlie Kirk konzervatív influenszer

 

Nem az volt a merénylő, akit először elfogtak: továbbra is keresik Charlie Kirk, a konzervatív influenszer gyilkosát

„Egy szörnyeteg egész Amerikára támadt rá” – videóüzenetet tett közzé Donald Trump Charlie Kirk meggyilkolásáról

Lelőtték a fiatal konzervatív influenszert, Donald Trump szövetségesét

Egy órával Charlie Kirk lelövése után iskolai lövöldözés volt Colorado államban

VIDEÓ
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.11. csütörtök, 18:00
Nagy Gábor Bálint
legfőbb ügyész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Orosz drónok hatoltak be a lengyel légtérbe, Trump is megszólalt – Háborús híreink csütörtökön

Orosz drónok hatoltak be a lengyel légtérbe, Trump is megszólalt – Háborús híreink csütörtökön

Szerdára virradóra orosz drónok hatoltak be Lengyelország légterébe, az egyikük belecsapódott egy lakóházba, de nem sérült meg senki. A lengyel légvédelem NATO-szövetséges gépekkel együttműködve több drónt lelőtt. Oroszország tagadta, hogy felelősek lennének az incidensért. Donald Trump amerikai elnök kissé talányos posztot tett ki a Truth Social-re az eset kapcsán, de ő is orosz légtérsértésről beszélt. Karol Nawrocki lengyel elnök közölte, hogy szerda este telefonbeszélgetést folytatott Trumppal a történtek kapcsán. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt az áttörés, életre utaló jeleket találtak a Marson: ez mindent megváltoztat, amit eddig tudtunk

Itt az áttörés, életre utaló jeleket találtak a Marson: ez mindent megváltoztat, amit eddig tudtunk

A NASA Perseverance marsjáró által felfedezett szokatlan kőzetek minden eddiginél ígéretesebb jeleket mutatnak a vörös bolygón egykor létezett élet lehetőségére.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Charlie Kirk killer still at large as Trump 'filled with grief and anger' over university shooting

Charlie Kirk killer still at large as Trump 'filled with grief and anger' over university shooting

Two suspects previously detained are released - officials say they have "no current ties" to the shooting.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 11. 13:46
Száj- és körömfájás: újabb magyarországi fejlemény
2025. szeptember 11. 12:46
Nyolcórányi keresés után meglett az eltűnt kiskunhalasi lány
×
×
×
×