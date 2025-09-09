ARÉNA
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője beszédet mond a kormánypárt országjáró fórumának szigetvári állomásán, a Flórián Rendezvényteremben 2024. május 13-án.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor

A MÚOSZ elnökének írt levelet Kocsis Máté

Infostart

A Fidesz frakcióvezetője Magyar Péter sajtópolitikai kijelentései miatt írt nyílt levelet Kocsi Ilonának.

Kocsis Máté frakcióvezető nyílt levélben fordult a Magyar Újságírók Országos Szövetségéhez, amiben Magyar Péter sajtópolitikai kijelentéseit kifogásolja. A Fidesz politikusa szerint a Tisza Párt elnöke „börtönnel fenyegette meg a neki nem tetsző tartalmat előállító újságírókat”, amikor azt mondta, hogy egy leendő Tisza-kormány alatt bűncselekménynek fog számítani, ha egy sajtótermék szándékosan valótlanságot állít.

A frakcióvezető szerint a Tisza Pártnak kész javaslatuk van a Büntető törvénykönyv módosítására arra az esetre, ha hatalomra jutnának. Kocsis Máté bejegyzésében azt kifogásolja, hogy a „balos és liberális újságírók/propagandisták másfél hete lapítanak az ügyben”, ezért úgy döntött, hogy nyílt levélben fordul a „mindig nagyhangú, kioktató stílusú, sajtószabadságért folyton rettegő MÚOSZ-hoz (avagy a Magyar Újságírók Országos Szövetségéhez, ami még a kommunizmusból maradt itt, jó néhány tagjával együtt)”.

