Nagy a baj, kiszáradt Magyarország egyik legfontosabb víztározója

A Lázbérci-víztározót a Bán-patak felduzzasztásával alakították ki az 1960-as évek végén, és évtizedek óta biztosítja Kazincbarcika, Ózd, valamint számos környező település vízellátását – írja a HelloVidék.

Emellett a környék nem csupán ipari és lakossági szempontból kulcsfontosságú, hanem a természetvédők és a kirándulók egyik kedvenc helyszíne is: 1975-ben a területet Lázbérci Tájvédelmi Körzetté nyilvánították.

Most viszont legnagyobb részt száraz a tómeder. Mint írják, drámaian lecsökkent a Bán-patak vízhozama, több helyen el is tűnt. A boon.hu beszámolója szerint a mederben alig csordogál víz, a tó látképe inkább egy kiszáradt folyóvölgyre emlékeztet, mintsem egy mesterséges tóra.

A tározó eredeti, 6,2 millió köbméteres kapacitása ma már egyre ritkábban tölthető fel, és a régió vízbiztonsága hosszabb távon új megoldásokat követelhet. A víztározó állapota komoly figyelmeztetés: a klímaváltozás és a szélsőséges időjárás hatásai már most érezhetőek.