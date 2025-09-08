ARÉNA
2025. szeptember 8. hétfő
Nyitókép: Pexels.com

Nagy a baj, kiszáradt Magyarország egyik legfontosabb víztározója

Infostart

Az Upponyi-hegységben kirándulókat sokkoló látvány fogadja, ugyanis szinte teljesen kiszáradt a Lázbérci-víztározó, Észak-Magyarország egyik legfontosabb vízbázisa.

A Lázbérci-víztározót a Bán-patak felduzzasztásával alakították ki az 1960-as évek végén, és évtizedek óta biztosítja Kazincbarcika, Ózd, valamint számos környező település vízellátását – írja a HelloVidék.

Emellett a környék nem csupán ipari és lakossági szempontból kulcsfontosságú, hanem a természetvédők és a kirándulók egyik kedvenc helyszíne is: 1975-ben a területet Lázbérci Tájvédelmi Körzetté nyilvánították.

Most viszont legnagyobb részt száraz a tómeder. Mint írják, drámaian lecsökkent a Bán-patak vízhozama, több helyen el is tűnt. A boon.hu beszámolója szerint a mederben alig csordogál víz, a tó látképe inkább egy kiszáradt folyóvölgyre emlékeztet, mintsem egy mesterséges tóra.

A tározó eredeti, 6,2 millió köbméteres kapacitása ma már egyre ritkábban tölthető fel, és a régió vízbiztonsága hosszabb távon új megoldásokat követelhet. A víztározó állapota komoly figyelmeztetés: a klímaváltozás és a szélsőséges időjárás hatásai már most érezhetőek.

klímaváltozás

szárazság

kiszáradt

észak-magyarország

víztározó

lázbérci-víztározó

Ahol az átverők maguk is áldozatok – gomba módra szaporodnak a csalásközpontok Ázsiában

Ahol az átverők maguk is áldozatok – gomba módra szaporodnak a csalásközpontok Ázsiában
A kiberbűnözés legújabb és rendkívül jövedelmező formája Délkelet-Ázsia azon részein terjedt el, ahol a törvények hiányosan érvényesülnek. Csenger Ádám, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban elmondta: a leendő online csalókat a legtöbb esetben valamilyen ügyfélszolgálatos munkával csábítják el, de a valóság teljesen más, ami tulajdonképpen a rabszolgaság modern változata.
Ellenzéki reakciók Orbán Viktor beszédére

Ellenzéki reakciók Orbán Viktor beszédére

Belpolitikai nagyüzem volt Kötcsén vasárnap. A Polgári Magyarország Alapítvány sok éve megtartott szeptemberi rendezvényére idén "rászervezett" a Tisza Párt, így Orbán Viktor mindig nagy érdeklődéssel várt beszéde előtt Magyar Péter is fellépett, a megjelent nagyszámú támogatói kör előtt. A miniszterelnöki beszédre az összes ellenzéki erő reagált, élen a Tisza Párttal.
 

Orbán Viktor Kötcsén: a kiskakasból soha nem lesz nagykakas

Itt újra megnézheti Orbán Viktor kötcsei beszédét

Magyar Péter "Gyurcsányozással" ment neki Orbán Viktornak Kötcsén

Bemutatkozott a Tisza Párt harmadik alelnöke és egy új szakértő

VIDEÓ
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Fordulat a frontvonal legforróbb szakaszán, egyetlen dolgon dőlhet el a háború – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Fordulat a frontvonal legforróbb szakaszán, egyetlen dolgon dőlhet el a háború – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka szerint augusztusban megfordult a trend Pokrovszknál, és már jóval több területet szerzett ezen a frontszakaszon vissza az ukrán haderő, mint amennyit az oroszok szereztek  – írja az Ukrajinszka Pravda. A The Wall Street Journal elemzése arra jutott, hogy jelenleg az időtényező számít az egyik legnagyobb kérdésnek az orosz-ukrán háborúban. Ameddig az ukránoknak attól kell tartaniuk, hogy az egyre inkább kimerülőben lévő csapataik meddig lesznek még képesek ellenállni a támadók nyomásának, addig Moszkvának egyre inkább a gazdasági kihívások jelenthetnek gondot. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Nyári meleggel indul a nap, estére viszont durva fordulat jöhet

Nyári meleggel indul a nap, estére viszont durva fordulat jöhet

Többnyire fátyolfelhős, napos időre készülhetünk, ugyanakkor a délutáni órákban főként az ország keleti és északkeleti térségében erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható.

Mushroom lunch murderer jailed for life as sole survivor calls for 'kindness'

Mushroom lunch murderer jailed for life as sole survivor calls for 'kindness'

Erin Patterson killed three relatives in 2023 by serving them beef Wellingtons laced with death cap mushrooms.

