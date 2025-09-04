ARÉNA
2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Kötcse: Orbán Viktor kemény bemelegítést választott

Infostart

A Tisza Párt gőzerővel készül a kötcsei balhéra. Nem találtak másik helyet, csak azt, ahol mi gyülekezünk össze. Mindenki láthatja, a Tisza egy kormányképtelen balhépárt. Hiába provokálnak, mi megtartjuk az éves békés, polgári összejövetelünket - így hangol Orbán Viktor a vasárnapi programra.

A miniszterelnök egy igen hosszú posztot adott ki közösségi oldalán. Az írás a vasárnapi kötcsei programot készíti elő.

Orbán Viktor egyebek mellett ezt írja:

"Az Otthon Start iránti érdeklődés minden várakozást felülmúlt. A fiatalok megértették, hogy itt a vissza nem térő lehetőség a saját otthonra. Most vagy soha! A bankok egymás sarkát tapossák. Az albérleti díjak csökkennek. Az ellendrukkerek elhallgattak. Megígértük, velünk még azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak. Betartottuk!

Az adókat csökkenteni kell és nem emelni! Láthatáron a következő lépés: októbertől a háromgyerekes édesanyák élethosszig nem fizetnek jövedelemadót. Először a világon, Magyarországon. Ez a jövő, ezt is meg tudjuk csinálni.

A Tisza adóemelését meg kell akadályozni! Az egész ország fellázadt ellene. De ez még kevés. Még még még, ennyi nem elég! Mondd el mindenkinek! “Nem mondhatunk el mindent, mert akkor megbukunk.” Ez a Tisza programja.

Kiskakaséknál teljes a zűrzavar. Össze-vissza beszéd és fejetlenség. Háromsávos, progresszív jövedelemadó, energiaár emelés, ma meg visszatáncolás az áfacsökkentéstől is. És még ők akarnak kormányozni. Teljes kormányképtelenség. Így még egy tyúkudvart sem lehet elvezetni, nemhogy egy országot. Ezzel szemben mi lépésről-lépésre végrehajtjuk Magyarország történetének legnagyobb családbarát adócsökkentését, és Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját."

orbán viktor

kötcse

polgári piknik

tisza párt

