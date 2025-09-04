Két magyar településen is forralni kell a csapvizet, 12 szalmonellás beteget találtak eddig

Csak forralás után lehet csapvizet inni Vilonyán és Papkeszin – rendelte el a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal a Vilonya településen tapasztalható gyomor- és bélrendszeri megbetegedések halmozódása miatt, a lakosság egészségének védelme érdekében, megelőző intézkedésként.

Közleményük szerint a szórványosan előforduló esetek között eddig 12 betegnél igazolódott a szalmonellafertőzés.

A megbetegedések okának felderítése érdekében a hatóság vízvizsgálatokat is végzett a településen, ezek

szalmonella baktérium jelenlétét mutatták ki az ivóvízhálózat egyes pontjain.

A fertőző forrást eddig nem sikerült igazolni, a megbetegedések és a vízben lévő szalmonella közötti összefüggés kizárása érdekében a hatóságok további vizsgálatokat folytatnak.

Hozzátették: a fertőzés általában enyhe tüneteket okozott, például hasmenést vagy gyomorpanaszokat, amelyek jellemzően 2-3 nap alatt elmúltak.

Hangsúlyozták: a baktérium a víz forralásával elpusztul.

Közölték azt is, hogy a fertőzés kockázatának csökkentése érdekében a hatóságok elrendelték a vízhálózat teljes körű fertőtlenítését, valamint biztosítják, hogy a gyermekintézmények folyamatosan biztonságos ivóvízhez jussanak, amelyet lajtoskocsikkal szállítanak a helyszínre.

A hatóság és a vízszolgáltató a berhidai vízműrendszer valamennyi településének vízminőségét fokozottan ellenőrzi.

Hangsúlyozták: az egészségügyi korlátozásokat csak akkor oldják fel, ha az ivóvíz minden szempontból megfelel a biztonsági előírásoknak és fogyasztható.