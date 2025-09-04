ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.86
usd:
337.51
bux:
104462.87
2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Mature male hand pouring a glass of water from tap in the kitchen sink
Nyitókép: vitapix/Getty Images

Két magyar településen is forralni kell a csapvizet, 12 szalmonellás beteget találtak eddig

Infostart / MTI

A Veszprém vármegyei Vilonyán és Papkeszin a vezetékes ivóvizet kizárólag forralás után szabad fogyasztani – közölte a vármegyei kormányhivatal.

Csak forralás után lehet csapvizet inni Vilonyán és Papkeszin – rendelte el a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal a Vilonya településen tapasztalható gyomor- és bélrendszeri megbetegedések halmozódása miatt, a lakosság egészségének védelme érdekében, megelőző intézkedésként.

Közleményük szerint a szórványosan előforduló esetek között eddig 12 betegnél igazolódott a szalmonellafertőzés.

A megbetegedések okának felderítése érdekében a hatóság vízvizsgálatokat is végzett a településen, ezek

szalmonella baktérium jelenlétét mutatták ki az ivóvízhálózat egyes pontjain.

A fertőző forrást eddig nem sikerült igazolni, a megbetegedések és a vízben lévő szalmonella közötti összefüggés kizárása érdekében a hatóságok további vizsgálatokat folytatnak.

Hozzátették: a fertőzés általában enyhe tüneteket okozott, például hasmenést vagy gyomorpanaszokat, amelyek jellemzően 2-3 nap alatt elmúltak.

Hangsúlyozták: a baktérium a víz forralásával elpusztul.

Közölték azt is, hogy a fertőzés kockázatának csökkentése érdekében a hatóságok elrendelték a vízhálózat teljes körű fertőtlenítését, valamint biztosítják, hogy a gyermekintézmények folyamatosan biztonságos ivóvízhez jussanak, amelyet lajtoskocsikkal szállítanak a helyszínre.

A hatóság és a vízszolgáltató a berhidai vízműrendszer valamennyi településének vízminőségét fokozottan ellenőrzi.

Hangsúlyozták: az egészségügyi korlátozásokat csak akkor oldják fel, ha az ivóvíz minden szempontból megfelel a biztonsági előírásoknak és fogyasztható.

Kezdőlap    Belföld    Két magyar településen is forralni kell a csapvizet, 12 szalmonellás beteget találtak eddig

szalmonella

csapvíz

veszprém vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Emmanuel Macron nagy bejelentést tett: indulnának a külföldi egyenruhások Ukrajnába

Emmanuel Macron nagy bejelentést tett: indulnának a külföldi egyenruhások Ukrajnába

A jelenlegi helyzet szerint huszonhat ország lenne hajlandó békefenntartókat küldeni Ukrajnába egy tűzszüneti, illetve békemegállapodás biztosítására – közölte Emmanuel Macron francia elnök.
 

Donald Trump súlyos kijelentést tett Európáról és az orosz olajról

Bendarzsevszkij Anton: Oroszország időhúzásra játszik, és lehetetlen dolgokat követel

Kényszerleszállást hajtott végre a spanyol kormányfő Párizsba induló gépe

Taktikát váltanak az oroszok, ami átalakíthatja a harcokat Ukrajnában

VIDEÓ
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.05. péntek, 18:00
Vasas Gábor
a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Túl drága lett az étterem, inkább otthon főznek az emberek

Túl drága lett az étterem, inkább otthon főznek az emberek

Az otthoni főzés népszerűsége meghaladja a járvány alatti szintet, ami kedvez az élelmiszeripari vállalatoknak a jelenlegi gazdasági helyzetben - írta a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hétvégén ismét megmozdul a főváros: mutatjuk, hol lesznek útlezárások a futók miatt

Hétvégén ismét megmozdul a főváros: mutatjuk, hol lesznek útlezárások a futók miatt

Futóverseny miatt útlezárások lesznek Budapesten vasárnap, a korlátozások főképp a pesti és a budai alsó rakpartokat, valamint a Szabadsághidat érintik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Five Portuguese nationals among the 16 Lisbon funicular victims

Five Portuguese nationals among the 16 Lisbon funicular victims

The company operating the capital's funiculars says it's investigating claims the vehicle was given the all-clear on the day of the crash.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 4. 18:54
OMSZ: hamarabb kiérnek a mentők
2025. szeptember 4. 18:06
Cél a tehetséggondozás és pénzügyi edukáció: stratégiai együttműködést kötött az MCC és az MBH Bank
×
×
×
×