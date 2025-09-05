Újabb három magyar településen szalmonellás a csapvíz, betegek is vannak

Vilonya és Papkeszi településeken kívül az ivóvíz-ellátórendszerhez tartozó valamennyi településen – így Berhidán, Ősiben és Királyszentistvánon – a vezetékes ivóvizet kizárólag forralás után szabad fogyasztani – rendelte el a kormányhivatal megelőző intézkedésként.

Az ivóvízhálózat teljeskörű fertőtlenítése folyamatosan zajlik, valamint biztosítják, hogy Berhida, Ősi és Királyszentistván gyermekintézményei is folyamatosan biztonságos ivóvízhez jussanak, amelyet lajtos kocsikkal szállítanak a helyszínre.

Csütörtökön azt közölték, hogy 12 betegnél mutatták ki a szalmonellafertőzést.

Az intézkedésre azért van szükség, mert az ivóvízellátórendszerhez tartozó településeken

a gyomor- és bélrendszeri megbetegedések számának növekedését tapasztalták, és a szórványosan előforduló esetek között csütörtök óta újabb betegnél igazolódott a szalmonellafertőzés.

A hatóság által végzett vízvizsgálatok szalmonella baktérium jelenlétét mutatták ki az ivóvízhálózat egyes pontjain – írták.

Mint írták, a fertőzés általában enyhe tüneteket okozott, például hasmenést vagy gyomorpanaszokat, amelyek jellemzően két-három alatt elmúltak.

A kormányhivatal tájékoztatása szerint az egészségügyi korlátozásokat csak akkor oldják fel, ha az ivóvíz minden szempontból megfelel a biztonsági előírásoknak és fogyasztható.

A vezetékes vizet Vilonya, Papkeszi, Berhida, Ősi és Királyszentistván területén kizárólag forralás után fogyasszák, mivel a baktérium a víz forralásakor elpusztul – figyelmeztetett a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal.