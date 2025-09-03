ARÉNA
Nyitókép: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Drámai események, okostelefon riasztotta a magyar tűzoltókat – képek

Infostart

Balesetet szenvedett egy férfi hétfőn éjszaka az M3-as autópálya 32-es kilométerénél Gödöllő közelében éjfél előtt néhány perccel: személygépkocsijával egy parkoló teherautónak ütközött, és a roncsba szorult. Ezzel szinte egy időben érkezett a nem ember által indított segélyhívás a 112-es segélyhívó központba – ám az ilyen jelzéseket nem mindig könnyű beazonosítani.

A gödöllői hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, majd feszítővágó segítségével kiszabadították a roncsba szorult embert. Átvizsgálták a járművet, és biztosították a helyszínt. A sofőrt súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

Az eset érdekessége, hogy ennél a balesetnél nem ember indította a segélyhívást, hanem egy okoseszközről, konkrétan egy okostelefonról érkezett a jelzés, amelynek nyomán a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányítása a gödöllői tűzoltók egyik járművét riasztotta.

Egyes telefontípusok SOS funkciója ugyanis automatikusan is tud segélyhívást indítani balesetre utaló körülmények észlelése esetén, értesíti a 112-es segélyhívót és a veszélyhelyzeti kontaktokat, valamint megosztja a telefon helyadatait.

Nem csak telefonok tudnak baj esetén segélyhívást kezdeményezni, más okoseszközök – telefon vagy okosóra – is képesek segélyhívást indítani.

Hasonló elven működik az autóba szerelt eCall-rendszer, amelynél a gépjárműbe telepített segélyhívó rendszer maga hívja a 112-es segélyhívószámot és osztja meg a jármű tartózkodási helyét, és egyéb, a mentés szempontjából releváns információkat – írta beszámolójában a katasztrófavédelem, hozzátéve, hogy a 2018 utáni modellekbe már telepítik az eCall-rendszert. Ezeknél a segélyhívásoknál az okoseszköz, vagy autó pozíciójára vonatkozó adatokat beazonosítva meg lehet határozni a baleset helyszínét, és el lehet indítani a megfelelő készenléti erőket.

Persze nem minden segélyhívás igényel tűzoltói beavatkozást,

téves hívásokat is kapnak, például amikor az autó szervizelése közben történik valami, vagy amikor leejtik az okoseszközt.

Mivel ezek a rendszerek nem minden esetben hívhatóak vissza, a beszámoló szerint nem könnyű beazonosítani, hogy pontosan hol és mi történt. A készenléti szervek azonban minden ilyen segélyhívást komolyan vesznek és a megfelelő protokoll szerint járnak el.

baleset

segélyhívás

okostelefon

tűzoltó

