Meglepő, mikor lesz idén az óraátállítás

A meteorológiai ősz beköszöntével (szeptember 1.), az új iskolaév, az őszi munkaidő tervezésekor sokakban felmerülhet a kérdés: mikor lesz az idei őszi óraátállítás.

A Baon vette észre, hogy erre idén a korábbi néhány évnél kicsivel korábban kerül sor.

A téli időszámítás kezdete minden évben október utolsó vasárnapjára esik az uniós szabályozás szerint. 2025-ben ez a nap október 26. lesz. Az óraátállításra az éjszaka folyamán kerül sor: vasárnap hajnalban a mutatókat 3 óráról 2 órára kell visszaállítani.

Az óraátállítás dátuma minden évben néhány nappal eltérhet, attól függően, hogyan esik a hónap utolsó vasárnapja: