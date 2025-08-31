ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.59
usd:
339.39
bux:
102554.62
2025. augusztus 31. vasárnap Bella, Erika
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Large pothole in Montreal, Canada.
Nyitókép: Marc Bruxelle/Getty Images

Van néhány hely Budapesten, ahol jobb lett a közlekedők dolga

Infostart / MTI

A nyáron megújultak Budapest közútjai, hidjai, villamosvonalai, és új buszok, villamosok álltak forgalomba - tudatta Karácsony Gergely főpolgármester közleményben és YouTube-videóban vasárnap. A fővárosi önkormányzat a lezárásokkal járó felújításokat, karbantartásokat a nyári iskolai szünetre időzítette, a cél az volt, hogy a munkálatok lehetőleg befejeződjenek iskolakezdésre.

A Budapest Közút mintegy 4000 kátyút javított ki összesen 3600 négyzetméteren, nagyobb aszfaltozást végzett több mint 42 ezer négyzetméteren, rendbe tett 313 zebrát és összesen 23 ezer négyzetméteren festette újra a burkolati jeleket. A Bajcsy-Zsilinszky úton 200 méternyi, a Hősök terénél 150 méternyi új kerékpársávot alakítottak ki. Javításokat végeztek az Árpád hídon, a Rákóczi hídon és a Gubacsi hídon is.

Jelenleg is tart még a munka a Flórián téri felüljárónál, ahol a bontáskor derült ki, hogy a vártnál rosszabb a műszaki állapota, emiatt tovább tartanak a munkálatok. A Mozaik utcai felüljárón is dolgoznak még a szakemberek.

A nyáron 11 új, alacsonypadlós és klímás CAF villamos állt forgalomba Budapesten, és 25 új Mercedes busz állt forgalomba, s a következő hónapokban még több tucatnyi elöregedett buszt cserélnek.

Megújultak a villamosvágányok a Jászai Mari tér és a Nyugati pályaudvar között, dolgoztak a Karinthy Frigyes úti, a Széll Kálmán téri és a Vörösvári út végállomásokon, síncserék voltak a Dréher Antal út, a Kútvölgyi út és Németvölgyi út egy-egy szakaszán.

A Fővárosi Vízművek az elmúlt hónapokban közel másfél kilométernyi vízvezetéket újított fel és csaknem kétezer hibát javított ki.

A Főtáv májusban megkezdte a nélkülözhetetlen fejlesztéseket és karbantartásokat, amelyek szükségesek a távhőrendszer folyamatos, biztonságos és energiahatékony működéséhez. A Budapest Közművek nagyjából 3 milliárd forint értékben végzett korszerűsítéseket Budapest 13 kerületében - közölte a főpolgármester.

Kezdőlap    Belföld    Van néhány hely Budapesten, ahol jobb lett a közlekedők dolga

villamos

híd

közút

busz

karácsony gergely

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar sporttörténelem baseballban: „Márkónak dédelgetett álma az MLB”

Magyar sporttörténelem baseballban: „Márkónak dédelgetett álma az MLB”

A sportág történetében először magyar játékossal kötött szerződést az észak-amerikai profi baseball-ligában szereplő San Diego Padres. Az InfoRádió elérte a 16 éves Morua Márkó édesapját, Morua Robertót, az Óbudai Brick Factory Baseball és Softball Sportegyesület elnökét, a magyar válogatott kapitányát.
Másfél évnyi Tisza-víz hiányzik most az ország területéről – itt a terv

Másfél évnyi Tisza-víz hiányzik most az ország területéről – itt a terv

Annyira sok víz hiányzik a talajból Magyarországon, hogy a pótlására másfél évig „ki kellene engedni” a teljes Tiszát Tiszabecsnél – mondta Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója az InfoRádióban. Idén közel húsz beruházás indul el a víz megtartása érdekében, ősszel pedig új aszálykezelési stratégia készül.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.01. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Véres harc zajlik a fronton, az ukránok egy területen orosz egységeket keríthettek be - Háborús híreink vasárnap

Véres harc zajlik a fronton, az ukránok egy területen orosz egységeket keríthettek be - Háborús híreink vasárnap

Az orosz erők folyamatos offenzívát folytatnak szinte a teljes ukrán frontvonal mentén, és a "stratégiai kezdeményezés" az ő kezükben van - jelentette ki Valerij Geraszimov, az orosz vezérkar főnöke szombaton a Reuters szerint. Az ukránok ezt cáfolják, sőt, azt állítják, egy területen az ukrán csapatok körülzárták az orosz egységeket. Az éjszakai orosz dróntámadások miatt vasárnapra 29 ezer fogyasztó maradt áram nélkül Ukrajnában. A háború fontosabb eseményeiről ebben a ciküünkben számolunk be a nap folyamán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Befutott a nagy Otthon Start ígéret: lesz Budapesten új lakás 1,5 millió forintos négyzetméteráron!?

Befutott a nagy Otthon Start ígéret: lesz Budapesten új lakás 1,5 millió forintos négyzetméteráron!?

ÉVOSZ-elnök: a magyar építőipar ma az ország bármely pontján, így Budapesten is képes új lakóingatlant létrehozni négyzetméterenként 800 ezer forintos áron.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
China and India pledge to be 'partners not rivals'

China and India pledge to be 'partners not rivals'

Xi Jinping and Narendra Modi met on the sidelines of a summit which Russia's Vladimir Putin is also attending.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 31. 13:46
Nincs keresgélés, nincs kód. Csak mutatod, és mész – itt a várva várt lehetőség
2025. augusztus 31. 13:19
Skorpiót talált a bevásárlószatyrában egy nő a magyar nagyvárosban – képek
×
×
×
×