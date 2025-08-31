Tűz egy üzletben, dőlt a füst az utcára Budapest belvárosában

Egy ötemeletes lakóépület földszinti üzlethelyiségéből dőlt az utcára a füst az V. kerületi Március 15. tér Petőfi téri részén vasárnap déli 12 óra után. A fővárosi hivatásos tűzoltók öt vízsugárral dolgoztak a tűz megfékezésén. Az épület lakóit elzárkózásra szólították fel.

Két órával később számolt be a tűz eloltásáról a katasztrófavédelem, hozzátéve, hogy a munkálatok közben átvizsgálták és átszellőztették a lakóházat, valamint a padlásteret.

A 24.hu fotókat is közölt a füstről, amelyeken látszik, hogy egy, a turisták számára különböző jegyeket áruló üzletben keletkezett a tűz.