Magyar vizsla jelzi a vadat az Országos Magyar Vadászkamara által szervezett Országos Vizsla Főversenyen a Fejér megyei Soponyán 2016. szeptember 15-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Sokszorosa a kutyák száma annak, mint ami a hivatalos statisztikában látszik

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula
ELŐZMÉNYEK

Körülbelül 3 millió kutya élhet jelenleg Magyarországon, de csak kevesebb mint egytizedük fajtatiszta. A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége legfrissebb adatsora szerint a törzskönyvezett, fajtatiszta ebek közül a rövidszőrű magyar vizsla a legnépszerűbb hazánkban.

A Központi Statisztikai Hivatal tavalyi adatai szerint Magyarországon kevesebb mint 900 ezer kutyát tartottak nyilván, ennél azonban jóval több eb él az országban. Korózs Gábor, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége elnöke szerint körülbelül 3 millió négylábú társállat él Magyarországon, ami azt jelenti, hogy "nagyon-nagyon kutyatartó" nemzet vagyunk.

De csupán 7,6 százalékuk fajtatiszta, négy generációig dokumentált ősökkel rendelkező kutya,

amelyeknél nemcsak a szülőket és a származást regisztrálják, hanem a különböző egészségügyi teszteken, illetve a különböző munka- és viselkedési teszteken való eredményeit is.

Érdekes adat, hogy Magyarországon a törzskönyvezett kutyát létszámlistáját nemzeti fajtánk, hungarikumunk, a rövidszőrű magyar vizsla vezeti, Korózs Gábor elmondása szerint törzskönyvezett kutyából a legtöbb kölyök ebben a fajtában született. Utána következik a rövidszőrű tacskó, harmadik pedig a korábban hosszú ideig vezető vagy második helyen lévő francia bulldog áll. Az örök népszerű, bár most kevésbé kedvelt németjuhász most lecsúszott a dobogóról.

A KSH összegyűjtötte a kutyanevek toplistáját is. Tavaly a Luna név volt a leggyakoribb, míg az elmúlt öt évben a Bella bizonyult a legkedveltebbnek.

