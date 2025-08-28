ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.39
usd:
340.5
bux:
104232.11
2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
kutyatartás állattartás mancs tenyér
Nyitókép: Pixabay

Tudjuk, mik a leggyakoribb nevek - most már a kutyáknál is

Infostart

A kutyák világnapjához kapcsolódóan sok érdekes adatot közzétettek.

A KSH a kutyák világnapjához kapcsolódóan közzétett néhány érdekes adatot a kutyákról.

Ezek szerint tavaly 878 500 engedélyes, beoltott kutyát tartottak nyilván Magyarországon, a legtöbb keverék (bő 280 ezer), a fajtatiszták közt a legtöbb a tacskó (83 ezer), a németjuhász (44 és fél ezer) és a yorkshire terrier (bő 32 ezer).

Tízezrével vannak még labrador retrieverek (24,4 ezer), francia bulldogok (24,1 ezer) is.

A magyar fajták közt a legtöbb puli (23,7 ezer), vizsla (20,2 ezer) és mudi (7 ezer).

Több mint ezer-ezer kuvasz, komondor, pumi és magyar agár is van még, erdélyi kopóból viszont már csak 800.

A nevekről is van adat: a legtöbb kutyát Lunának (1006), Mollynak (905) vagy Bellának (873) hívják - derül ki az Index összefoglalójából. A nevekről ötéves adat is van, a Bella tarol (10,2 ezer), a top 5-ös listára még a Lili és a Maci név fér fel.

Kezdőlap    Bulvár    Tudjuk, mik a leggyakoribb nevek - most már a kutyáknál is

ksh

állat

kutya

név

fajta

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Pletser Tamás: ha nem indul újra a Barátság kőolajvezeték, emelkedni fog itthon az üzemanyagok ára

Pletser Tamás: ha nem indul újra a Barátság kőolajvezeték, emelkedni fog itthon az üzemanyagok ára

Az ukrán hadsereg többhavi szünet után újra támadni kezdte az orosz olajinfrastruktúra kényes pontjait, ráadásul sokkal jobb, saját gyártású eszközökkel, mint korábban. Ez pedig az orosz olajipar sérülékenységére mutat rá – hangsúlyozta az InfoRádióban az Erste gáz- és olajipari elemzője.
 

Szijjártó Péter nagyon jó hírt jelentett be

Robbanás Moszkvában, lángokban az orosz főváros legfontosabb olajvezetéke

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A filmkészítés olyan, mint egy expedíció. Hábermann Jenő, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.28. csütörtök, 18:00
Presser Gábor
zeneszerző, előadóművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fény derült az Északi Áramlat rejtélyére, nemet mondott Moszkva a béke egyik kulcsfeltételére - Háborús híreink csütörtökön

Fény derült az Északi Áramlat rejtélyére, nemet mondott Moszkva a béke egyik kulcsfeltételére - Háborús híreink csütörtökön

A német hatóságok vizsgálata már majdnem az összes Északi Áramlat ellen támadást indító ukrán állampolgárt azonosította, Moszkva továbbra sem akar hallani az Ukrajnába érkező NATO-békefenntartókról, miközben az EU éppen másodlagos szankciók bevezetését tervezi Oroszország ellen. Az orosz fegyveres alakulatok behatoltak az eddig jórészt érintetlen Dnyipopetrovszk megyébe, drónjaik pedig több épületet eltaláltak Kijevben. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A csoda kapujában a győri focicsapat: sok minden mellettük szól, de vajon élnek az eséllyel?

A csoda kapujában a győri focicsapat: sok minden mellettük szól, de vajon élnek az eséllyel?

Az előny a Győrnél van, miután 2-1-re győzni tudtak az első meccsen. Megnéztük a statisztikákat, és megpróbálunk rájönni arra, hogy kinek van nagyobb esélye a továbbjutásra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Kim Jong Un to join Putin and other leaders at China military parade

Kim Jong Un to join Putin and other leaders at China military parade

The parade will mark the 80th anniversary of China's war against Japan and the end of World War Two.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 23. 12:15
Trágyaszórógép végzett a szorgalmas somogyi munkással
2025. augusztus 23. 10:15
Harcsaszörnyet emeltek ki a Tiszából
×
×
×
×