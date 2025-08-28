Tudjuk, mik a leggyakoribb nevek - most már a kutyáknál is

A KSH a kutyák világnapjához kapcsolódóan közzétett néhány érdekes adatot a kutyákról.

Ezek szerint tavaly 878 500 engedélyes, beoltott kutyát tartottak nyilván Magyarországon, a legtöbb keverék (bő 280 ezer), a fajtatiszták közt a legtöbb a tacskó (83 ezer), a németjuhász (44 és fél ezer) és a yorkshire terrier (bő 32 ezer).

Tízezrével vannak még labrador retrieverek (24,4 ezer), francia bulldogok (24,1 ezer) is.

A magyar fajták közt a legtöbb puli (23,7 ezer), vizsla (20,2 ezer) és mudi (7 ezer).

Több mint ezer-ezer kuvasz, komondor, pumi és magyar agár is van még, erdélyi kopóból viszont már csak 800.

A nevekről is van adat: a legtöbb kutyát Lunának (1006), Mollynak (905) vagy Bellának (873) hívják - derül ki az Index összefoglalójából. A nevekről ötéves adat is van, a Bella tarol (10,2 ezer), a top 5-ös listára még a Lili és a Maci név fér fel.