Budapest, 2021. június 5. A Foxpost vállalkozás csomagautomata-hálózatának egyik állomása a Kassák Residence LIVING lakóparkban, a főváros XIII. kerületében az Angyalföldi utcában. A csomagautomaták egy képernyővel ellátott kezelőfelületből és különböző méretű rekeszekből állnak, amelyek a webáruházaktól megrendelt csomagokat rejtik, amiket kód és fizetés ellenében lehet átvenni. Alkalmasak az áru feladására, vagy visszaküldésére is. MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba
Ugrik az egyik népszerű csomagküldő mobilalkalmazása

Infostart

Összeolvad a Foxpost és a Packeta, a folyamat részeként pedig rövidesen megszűnik az előbbi mobilalkalmazása. Egy ideig nem is lesz utódja, máshol kell majd a csomagok ügyeit intézni.

Kivezetik a Foxpost mobilalkalmazását, a jelenlegi applikáció már csak augusztus végéig használható – derül ki a cég felhasználóknak kiküldött tömör közleményéből, amit a hvg.hu szemlézett.

A dolog hátterében a Foxpost és a Packeta összeolvadása áll, az utóbbi mögötti nemzetközi konzorcium ugyanis 2024-ben felvásárolta a magyar csomagküldőt. A hazai piacon ugyanakkor a Foxpost név marad meg, és ebbe olvad be a Packeta is.

A közlemény szerint 2026-ban érkezik majd egy új mobilalkalmazás, tehát addig a webes felületen keresztül kell majd intézni a csomagátvételt- és feladást. Ez ide kattintva érhető el. Az ígéret szerint ezen keresztül is intézhető minden, még a csomagkövetés is – olvasható.

