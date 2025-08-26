Ugrik az egyik népszerű csomagküldő mobilalkalmazása

Kivezetik a Foxpost mobilalkalmazását, a jelenlegi applikáció már csak augusztus végéig használható – derül ki a cég felhasználóknak kiküldött tömör közleményéből, amit a hvg.hu szemlézett.

A dolog hátterében a Foxpost és a Packeta összeolvadása áll, az utóbbi mögötti nemzetközi konzorcium ugyanis 2024-ben felvásárolta a magyar csomagküldőt. A hazai piacon ugyanakkor a Foxpost név marad meg, és ebbe olvad be a Packeta is.

A közlemény szerint 2026-ban érkezik majd egy új mobilalkalmazás, tehát addig a webes felületen keresztül kell majd intézni a csomagátvételt- és feladást. Ez ide kattintva érhető el. Az ígéret szerint ezen keresztül is intézhető minden, még a csomagkövetés is – olvasható.