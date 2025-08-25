Csalás-cunami az online piactéren

Még 2024 áprilisában tett feljelentést egy tolnai férfi, aki az egyik online eladási oldalon szeretett volna hangfalat venni 70 000 forintért. Üzenetváltás során megegyezett az eladóval, és a kialkudott összeg felét el is utalta a megadott számlaszámra, de az áru nem érkezett meg és a hirdető is elérhetetlenné vált.

A szekszárdi rendőrök nyomozni kezdtek, és kiderítették, hogy a számla tulajdonosa egy szolnoki nő. A bankszámla adatainak vizsgálatakor kiderült, hogy nem a tolnai férfi az egyetlen, aki csalás áldozata lett, ugyanis számos utalás érkezett az ország minden pontjáról a nő számláira. A nyomozók elszámoltatták az 50 éves asszonyt, és üzletszerűen elkövetett csalás miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A nő elmondta, hogy számos valótlan hirdetést adott fel a közösségi médiában. Több álprofilról hirdetett a játékkonzoltól a hangfalon át a fülhallgatóig, de kínált eladásra márkás ruhaneműket is.

A meghirdetett árucikkek nem a sajátjai voltak, azok fotóit az internetről töltötte le. Elismerte, hogy a hirdetéseket a könnyű pénzszerzés reményében adta fel, nem állt szándékában semmilyen terméket küldeni a becsapott vevőknek.

A nyomozás során kiderült, hogy a csaló legalább 51 embert csapott be hasonló módszerrel, ezzel több mint kétmillió forint jövedelemhez jutott. Miután fény derült a csalárd üzletre, a nyomozók a vagyonvisszaszerzés érdekében zárolták a nő számláit, azonban azokon mindössze néhány tízezer forintnyi összeg volt, azt lefoglalták.

A napokban befejezték a vizsgálatot a Szekszárdi Rendőrkapitányságon, és az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek - írja a police.hu.

A rendőrség a Mátrix Projekt keretében továbbra is kiemelt figyelmet fordít az online térben elkövetett csalások megelőzésére és felderítésére. E bűncselekmények megelőzéséről a www.kiberpajzs.hu oldalon szerezhet további hasznos információkat.