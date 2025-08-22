Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Molitorisz Dániel ortopéd traumatológus
14.00 Velkey György, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója
16.00 Bán Teodóra, a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
18.00 Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
23.00 Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Vasárnap
5.00 Tóth Tamás, a HungaroMet és az MTVA meteorológusa
8.00 Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
13.00 Szécsényi Gábor, Az Autó főszerkesztője
14.00 Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnöke
16.00 Kovács Erik, a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
18.00 Kiss Ambrus, a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
23.00 Shenker-Horváth Kinga, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem vezető dietetikusa, táplálkozástudományi szakember