2025. augusztus 22. péntek
Professional studio microphone on blue background with orange audio waveform, Podcasting, broadcasting or recording studio banner
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Infostart

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Molitorisz Dániel, Velkey György, Bán Teodóra, Panyi Miklós, Tóth Tamás, Csizmazia Gábor, Kovács Erik, Kiss Ambrus.

Szombat

11.00 Molitorisz Dániel ortopéd traumatológus

14.00 Velkey György, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója

16.00 Bán Teodóra, a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója

18.00 Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa

23.00 Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes

Vasárnap

5.00 Tóth Tamás, a HungaroMet és az MTVA meteorológusa

8.00 Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa

13.00 Szécsényi Gábor, Az Autó főszerkesztője

14.00 Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnöke

16.00 Kovács Erik, a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója

18.00 Kiss Ambrus, a Főpolgármester Hivatal főigazgatója

23.00 Shenker-Horváth Kinga, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem vezető dietetikusa, táplálkozástudományi szakember

Szalai Máté: az újabb gázai offenzíva ellenére a kimerültség jelei mutatkoznak az izraeli hadseregben

Az elmúlt napokban az izraeli hadsereg vezetői nagy erőkkel ellenezték a Gázaváros elleni offenzíva megindítását, Benjamin Netanjahu mégis parancsot adott a támadásra, de hosszabb távon vélhetően nem szeretné, hogy nagyobb szakadék alakuljon ki a katonai és a politikai vezetés között – mondta az InfoRádióban a Clingendael Intézet kutatója. Arról is beszélt, hogy az izraeli kormány a tervezett ciszjordániai telepépítéssel „újabb szöget ütne az önálló palesztin államiság koporsójába”.
 

Donald Trump bejegyzése nyomán Volodimir Zelenszkij Oroszország elleni támadásról beszél

Egy hét telt el az Anchorage-ban tartott amerikai-orosz elnöki csúcstalálkozó óta, egyelőre azonban semmi jele annak, hogy akár egy centiméterrel is közelebb került volna a célul kitűzött ukrajnai béke. A harctéri fejlemények mellett erre utalnak a legfrissebb nyilatkozatok, legyen szó akár az ukrán vagy az amerikai elnökről, vagy a Vlagyimir Putyin helyett sűrűn kommunikáló Szergej Lavrov orosz külügyminiszterről.
 

2025.08.25. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Kiadták a parancsot: előkerülnek a gépfegyverek Washingtonban

Pete Hegseth védelmi miniszter engedélyezte, hogy a Washingtonban állomásozó Nemzeti Gárda tagjai fegyvert viseljenek szolgálat közben. Ez jelentősen kibővítheti a közel 2000 fős kontingens tevékenységi körét a fővárosban - tudósított az ABC News.

Káosz jön a Keletinél? Így próbálja megmenteni az utasokat a BKK

A Keleti lezárása idején a BKK expresszvillamossal, sűrített járatokkal és jegyelfogadással könnyíti az utazást.

'Children are paying the highest price,' says aid worker as famine confirmed in Gaza City

Israel says "there is no famine in Gaza" after the IPC reports more than 500,000 people in the Strip are facing "starvation, destitution and death".

