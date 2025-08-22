Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Az elmúlt napokban az izraeli hadsereg vezetői nagy erőkkel ellenezték a Gázaváros elleni offenzíva megindítását, Benjamin Netanjahu mégis parancsot adott a támadásra, de hosszabb távon vélhetően nem szeretné, hogy nagyobb szakadék alakuljon ki a katonai és a politikai vezetés között – mondta az InfoRádióban a Clingendael Intézet kutatója. Arról is beszélt, hogy az izraeli kormány a tervezett ciszjordániai telepépítéssel „újabb szöget ütne az önálló palesztin államiság koporsójába”.