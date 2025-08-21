A tűzoltóknak és több magyarnak sem igazán volt ünnep a nemzeti ünnep

A piacok fókuszában ma a jackson hole-i konferencia áll, ahol a befektetők Jerome Powell pénteki beszédéből várnak iránymutatást a szeptemberi amerikai kamatdöntés esélyeiről. Addig is az eurózóna reggeli bmi-adatai, valamint délután az amerikai munkanélküliségi kérelmek és a Philadelphia Fed index mozgathatják meg a devizapiacokat. A forint árfolyama egyelőre szűk sávban mozog az euróval és a dollárral szemben. Reggel már elindult a gyengülés, a fontos ellenállásnak tűnő 396-os szint közelébe verték az árfolyamot. Igazán nagy elmozdulások csak a fontosabb amerikai makroadatok megjelenése után, illetve Jerome Powell megszólalásaira várhatók.