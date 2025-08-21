ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.6
usd:
339.56
bux:
106185.78
2025. augusztus 21. csütörtök Hajna, Sámuel
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: BM OKF / Facebook

A tűzoltóknak és több magyarnak sem igazán volt ünnep a nemzeti ünnep

Infostart

Útról lesodródott autó, tűz a társasházban; részletes közlést adott ki az OKF.

Számos súlyos balesethez riasztották a nemzeti ünnep napján a katasztrófavédelem tűzoltóegységeit, de emellett szabadtéri tűzesetekhez is ki kellett vonulniuk. Még be kellett avatkozniuk sérült gázvezeték, liftben rekedt emberek és kigyulladt autók miatt is.

Mint a katasztrófavédelem híradásából kiderül,

  • lesodródott az úttestről, letarolta a szalagkorlátot és egy hirdetőtáblát egy személyautó kora este az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Ács közelében, a 96-os kilométernél. A műszaki mentést végző ácsi önkormányzati és önkéntes tűzoltók áramtalanították a gépkocsit és biztosították a helyszínt. A személyautónak két utasa volt, akik kirepültek a járműből. A mentőszolgálat a győri kórházba szállította őket
  • tűz volt egy földszinti társasházi lakásban szerda hajnalban Hatvanban, a Pázsit utcában. Egy harmincöt négyzetméteres lakás tizenöt négyzetméteres helyisége égett teljes terjedelmében. A hatvani hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltották el a lángokat. Az épületet huszonöt embernek kellett elhagyni a tűzoltás idejére, de már visszatérhettek, sérült nincs.

Kezdőlap    Belföld    A tűzoltóknak és több magyarnak sem igazán volt ünnep a nemzeti ünnep

baleset

tűz

okf

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Dunda György: elérte a háború Kárpátalját, mostantól minden megváltozik

Dunda György: elérte a háború Kárpátalját, mostantól minden megváltozik

A rakétatámadás idején körülbelül 600-an tartózkodhattak a munkácsi elektronikai üzemben, közülük legalább 15-en kerültek kórházba – mondta az InfoRádióban a Kárpáti Igaz Szó lapigazgatója, aki hozzátette: az óriási füstfelhőt még Beregszászban is látták. Dunda György szerint az elmúlt három és fél évben ilyen támadás nem érte Kárpátalját, ezért arra számít, hogy mostantól más lesz a helyi lakosok reakciója, be beindul a légiriadó.
 

"Logikátlan terror" – Már tudni, mit lőttek az oroszok Munkácson

Sulyok Tamás is megszólalt Munkács orosz bombázására reagálva

„Vérzik a gazdaság főütőere” – kritikus helyzetben a hazai vasúti árufuvarozás

„Vérzik a gazdaság főütőere” – kritikus helyzetben a hazai vasúti árufuvarozás

Amíg a pályavasút nem éri el a szükséges menetrendszerűséget, addig nem szabadna növelni a pályavasúti költségeket – mondta az InfoRádióban a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület ügyvezető igazgatója. Hódosi Lajos szerint jelen helyzetben be kellene fagyasztani a költségeket mindaddig, amíg nem tudnak versenyképes szolgáltatást nyújtani a működtetők.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.21. csütörtök, 18:00
Molitorisz Dániel
ortopéd traumatológus
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fontos ellenállásig pofozták a forint

Fontos ellenállásig pofozták a forint

A piacok fókuszában ma a jackson hole-i konferencia áll, ahol a befektetők Jerome Powell pénteki beszédéből várnak iránymutatást a szeptemberi amerikai kamatdöntés esélyeiről. Addig is az eurózóna reggeli bmi-adatai, valamint délután az amerikai munkanélküliségi kérelmek és a Philadelphia Fed index mozgathatják meg a devizapiacokat. A forint árfolyama egyelőre szűk sávban mozog az euróval és a dollárral szemben. Reggel már elindult a gyengülés, a fontos ellenállásnak tűnő 396-os szint közelébe verték az árfolyamot. Igazán nagy elmozdulások csak a fontosabb amerikai makroadatok megjelenése után, illetve Jerome Powell megszólalásaira várhatók.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Figyelem! Radioaktív szennyezést találtak egy slágerélelmiszerben: azonnal visszahívták a boltokból a terméket

Figyelem! Radioaktív szennyezést találtak egy slágerélelmiszerben: azonnal visszahívták a boltokból a terméket

Az amerikai élelmiszerbiztonsági hatóság (FDA) figyelmeztetést adott ki bizonyos Walmart áruházakban forgalmazott fagyasztott garnélarák fogyasztásával kapcsolatban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia launches biggest wave of strikes on Ukraine for weeks

Russia launches biggest wave of strikes on Ukraine for weeks

Ukrainian officials say the attacks included drones, hypersonic, ballistic, and cruise missiles.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 21. 13:44
Rátámadtak egy idős emberre Budapest egyik frekventált pontján
2025. augusztus 21. 13:09
Súlyos baleset az M1-es autópályán, 10 kilométeres a torlódás
×
×
×
×