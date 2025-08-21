A tűzoltóknak és több magyarnak sem igazán volt ünnep a nemzeti ünnep

Számos súlyos balesethez riasztották a nemzeti ünnep napján a katasztrófavédelem tűzoltóegységeit, de emellett szabadtéri tűzesetekhez is ki kellett vonulniuk. Még be kellett avatkozniuk sérült gázvezeték, liftben rekedt emberek és kigyulladt autók miatt is.
Mint a katasztrófavédelem híradásából kiderül,
- lesodródott az úttestről, letarolta a szalagkorlátot és egy hirdetőtáblát egy személyautó kora este az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Ács közelében, a 96-os kilométernél. A műszaki mentést végző ácsi önkormányzati és önkéntes tűzoltók áramtalanították a gépkocsit és biztosították a helyszínt. A személyautónak két utasa volt, akik kirepültek a járműből. A mentőszolgálat a győri kórházba szállította őket
- tűz volt egy földszinti társasházi lakásban szerda hajnalban Hatvanban, a Pázsit utcában. Egy harmincöt négyzetméteres lakás tizenöt négyzetméteres helyisége égett teljes terjedelmében. A hatvani hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltották el a lángokat. Az épületet huszonöt embernek kellett elhagyni a tűzoltás idejére, de már visszatérhettek, sérült nincs.