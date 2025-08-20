Olyan attrakció készül a fővárosban, ami az agglomerációból is látható lesz

Idén is egy komplex történetet mesél majd el az augusztus 20-i budapesti tűzijáték és drónshow – mondta el az előkészületekről készült videóban Réti Barnabás, a „Tűz és fények játéka” művészeti vezetője.

Visszatér a tavalyi tűzijáték narrátoraként megismert öreg pásztor (Körtvélyessy Zsolt, Jászai Mari-díjas színész), aki ezúttal a Szent István király megkoronázása utáni időket regéli el, benne az államalapító uralkodásának kiemelkedő eseményeit, a halála utáni zavaros időket, az Árpád-házi királyok korai éveit és Szent László király csodás tetteit. A történetben az öreg pásztor elmesélésében felvillantott mondabéli és történelmi epizódok adják a narrációval ellátott tűzijáték-show hat tételét, és ezt Elek Norbert erre az alkalomra szerzett zenei kompozíciója teszi teljessé.

A produkcióban kiemelt szerepet kap Pápai Erika Jászai Mari-díjas színésznő is, aki a következőket emelte ki a műsorral kapcsolatban: „Megjelenik benne a nő, az asszony, István király mellett a megtartó, Gizella királyné és a Szűz Mária alakja. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy egy igazi uralkodó, vagy egy igazi alkotó ember mellett ugyanúgy egy olyan női lélek áll, aki sokszor sokkal többet tud hozzátenni ahhoz a korhoz, ahhoz az életsorshoz, mint ahogyan azt gondolnánk.”

Elek Norbert, a Tűz és fények játéka zeneszerzője elmondta, hogy a műsorban idén is hangsúlyos szerepet kapnak a népi elemek, dallamok – hegedű, furulya, cimbalom –, de ahogy korábban, most is közreműködik egy szimfonikus zenekar, szimfonikus kórus, körülbelül 140 ember a zenében. Sőt, ezúttal felcsendül egy popzenei dal is a Bagossy Brothers Company előadásában.

Az augusztus 20-i tűzijátékon 500 fellövési pontról nagyjából 46 ezer pirotechnikai effekt lesz látható – erről már Tóth Ferenc, a Novo Kft. ügyvezetője beszélt. A Dunán horgonyzó kilenc uszályon lesznek majd tűzijátékbombák, 65 darab pontonon kisebb üstökösök, amik 80 méter körüli magasságig „dolgoznak”, valamint a Szabadság-, az Erzsébet- és a Margit hidat is be fogják vonni a látványba – részletezte. A tűzijátékot a Duna mindkét partjáról meg lehet tekinteni, viszont ha valaki a Parlamentnek a fényfestését szeretné jól látni, akkor annak a Batthyányi tér környékét javasolják. A nagyobb tűzijátékok egyébként az agglomerációból is láthatók lesznek, főleg a magasabb helyekről, Csömör, Gyál térségéből – jegyezte meg Tóth Ferenc.

A tűzijátékot drónshow egészíti majd ki, amelyben 1300 eszköz segítségével két helyszínen ugyanazt a műsort láthatja a közönség.

A szerdai állami ünnep légi parádéval indul 9 órakor a Duna felett, majd Szent István-napi díszünnepséggel folytatódik a Kossuth téren, ahol Magyarország lobogójának felvonása, valamint az újonnan végzett honvédtisztjelöltek nyilvános eskütétele következik. A Szent Korona 10 órától 18 óráig díjmentesen látogatható a Parlamentben, 17 órakor pedig Marton Zsolt váci megyéspüspök mond szentbeszédet a Bazilikában, az ünnepi misén, majd kezdődik a Szent Jobb-körmenet.

A Csárdafesztiválon 17 órától Pál István Szalonna és Bandája jubileumi koncertet ad. Az ország kenyereit és tortáit a Magyar Ízek Utcájában lehet megkóstolni. A Szent István-napi kenyér ünnepélyes felszelése 10 órakor lesz a Várkert Bazárban.

A Művészkertben délelőtt a Kaláka koncertje, délután irodalmi ihletésű előadások lesznek, színpadra lép a 80 éves Hobo is. A Varázsligetben 17 órától Bodrogi Gyula beszél Süsüről. Az aktívabb szórakozásra vágyókat a Családi élménysziget fogadja, ahol reggel Rubint Réka tart bemelegítő edzést, este pedig Zoltán Erika lép színpadra, majd a Band of StreetS fellépésével zárul a nap. A budai várban, a Tóth Árpád sétányon található Hősök útján 8 sorsfordító döntés históriáját mutatják be hagyományőrző csoportok. A Road Movie Live-on, a Műegyetem rakparton 18 órakor Curtis, 19 óra 30 perckor pedig a Road lép színpadra.

A Szent István-nap programjaival kapcsolatos részletes információk a folyamatosan frissülő szentistvannap.hu weboldalon és az ünnepségsorozat hivatalos mobilalkalmazásában olvashatók - közölték a szervezők.