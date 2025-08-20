ARÉNA
2025. augusztus 20. szerda István
Tűzijáték a Duna felett Budapesten az államalapítás ünnepén, Szent István napján 2021. augusztus 20-án.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Megjött az üzenet: így startol a tűzijáték

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

21 órakor jön az ünnep csúcspontja - írta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerdán a Facebook-oldalán.

Kovács Zoltán a bejegyzéshez feltöltött videóban elmondta, hogy a legnagyobb rendben és óriási érdeklődés mellett zajlottak, illetve jelenleg is zajlanak a Szent István-nap programjai.

"A legnagyobb békében és rendben zajlik minden, semmilyen említésre méltó esemény nem történt" - fogalmazott.

Befejeződik a tűzijáték elemeinek a telepítése, arra készülnek, hogy este 9 órakor látványos drónshow-val, fényfestéssel, lézerjátékkal Európa legnagyobb tűzijátékát rendezzék meg - tájékoztatott az államtitkár.

