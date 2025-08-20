Farkas Bertalan és Kapu Tibor kapta a Magyar Szent István Rend kitüntetést - a nap hírei

Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartottak augusztus 20-án, a magyar állam alapításának ünnepén. Sulyok Tamás köztársasági elnök a Kossuth téren tartott katonai tisztavatáson úgy fogalmazott: augusztus 20-a a szuverén magyar államiság ünnepe, amely Szent István örökségére épül. Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-oldalán azt hangsúlyozta: az emberi jogok védelme és a méltóság tisztelete az igazságos társadalom alapja, amit az államnak szolgálnia kell. Úgy vélte: a jelenlegi alaptörvény a hatalmat védi a polgároktól.

Az idén is operatív törzs gondoskodott a Szent István Napi rendezvénysorozat biztonságos megtartásáról. A munkában több állami és fővárosi szervezet is részt vett. Az Országos Mentőszolgálat komplex mentési tervvel készült az augusztus 20-i rendezvények egészségügyi biztosítására. A fővárosi tűzijáték idején 51 kijelölt pontra települtek ki a mentőegységek a Duna mindkét oldalán.

Farkas Bertalan és Kapu Tibor kutatóűrhajósok vehették át a Szent István Rend kitüntetést a köztársasági elnöktől a Sándor-palotában. Sulyok Tamás kiemelte: az űrhajósok teljesítményükkel nemcsak a tudománytörténetbe, hanem a magyarság szívébe is beírták nevüket. A Magyar Szent István Rend Magyarország legmagasabb rangú állami kitüntetése, amelyet évente augusztus 20-án adnak át. A díjazottak munkássága a magyar tudományos és technológiai fejlődés szimbólumává vált, és példát mutat a jövő generációinak.

A keresztények a remény zarándokai az emberiség történelmében – emelte ki Erdő Péter bíboros, Esztergom-Budapesti érsek a Szent István- bazilika előtt tartott szentmisén. Marton Zsolt váci megyés püspök arra kérte az egybegyűlteket, hogy tanulják el a béketeremtés kultúráját István királytól. A szertartás a Szent Jobb-körmenettel zárult.

Meghirdette Szent-István programját a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter Pannonhalmán a párt augusztus 20-ai rendezvényén azt mondta: a nemzeti terv nem 4 évre, hanem egy nemzedéknyi időre szól. A program 10 vállalást tartalmaz, a többi között a népességfogyás megállítását, szuperkórházak építését, az oktatás fejlesztését, az energiafüggetlenség elérését és az önkormányzatiság visszaállítását.

Mind a 106 egyéni választókerületben indít jelöltet a Mi Hazánk a 2026-os országgyűlési választáson. A jövő évi voksoláson indulni szándékozó pártok közül elsőként a Mi Hazánk mutatta be a jelölteket és azt is közölte: sehol senki javára nem lépnek vissza a jelöltek. Az indulók között van a pártelnök, Toroczkai László, valamint Dúró Dóra és Novák Előd is.

Csőtörés miatt lezárták az Alkotás utca Déli pályaudvar felé vezető oldalát a Hegyalja út és a Csörsz utca között. A csőtörés nem okoz vízhiányt. Az Alkotás utca BAH csomópont és Csörsz utca közötti szakaszán a Déli pályaudvar felé vezető oldalon lesz burkolatjavítás a következő napokban. A Hegyalja úton elhalasztották az aszfaltozást.

A Fehér Ház szóvivője szerint több helyszín is szóba került a Putyin–Zelenszkij találkozó megrendezésére, de részleteket nem közölt. Karoline Leavitt arra az értesülésre reagált, amely szerint Budapest lehet az egyik javasolt helyszín egy háromoldalú amerikai–orosz–ukrán csúcstalálkozóra.

Oroszország nélkül nem lehet döntéseket hozni a kollektív biztonság kérdéseiről - jelentette ki Szergej Lavrov külügyminiszter. Az orosz tárcavezető Moszkvában ismét úgy vélte: ezeket a garanciáikat egyenlő alapon kell biztosítani olyan országok részvételével, mint Kína, az Egyesül Államok, Nagy-Britannia és Franciaország.

Beperelte az Európai Tanácsot a haderőfejlesztési hitelkeret miatt az Európai Parlament. A testület azt kifogásolja, hogy teljesen kimaradt a tárgyalásokból. Az Európai Bizottság rendkívüli eljárással, a parlamentet megkerülve indította el a folyamatot.

Lezuhant egy orosz drón Kelet-Lengyelországban. Senki nem sérült meg, de több ház ablaka betört. A külügyi szóvivő bejelentette: Varsó diplomáciai jegyzékben tiltakozik az orosz félnél a lengyel légtér megsértése miatt.

Izrael megkezdte a Gázaváros elleni hadműveletének előkészítő szakaszát - jelentette be az izraeli hadsereg szóvivője. A közlés szerint már ellenőrzésük alatt tartják a város egyes külső területeit. A katonai szóvivő egyben megerősítette, hogy a héten mintegy 60 ezer behívólevelet fognak elküldeni, illetve további 20 ezret a hónap végéig.

Spanyolországban katasztrófa sújtotta területté nyilvánít több, az erdőtüzekben leégett térséget a kormány. A károsultak állami támogatást kapnak a helyreállításhoz. Jelenleg még 21 tűzfészek oltásán dolgoznak és több mint 33 ezer kitelepített él átmeneti szálláson. Az erdő- és bozóttüzek eddig csaknem 380 ezer hektárnyi területet perzseltek fel.