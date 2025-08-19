Vészforgatókönyv jön az EESZT-leállás esetére

A Belügyminisztériumban gyógyszerészeti munkacsoport működik, amely összeült a minapi kétnapos EESZT-leállás után. Mint a Népszava Hankó Zoltántól, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökétől megtudta, "vészforgatókönyv" készítésének szükségessége lett a tanulság, a feladatot pedig a gyógyszerellátásban érintett szakmai és érdekképviselő szervezetek kapták a kormányzattól.

Ismert, másfél héttel ezelőtt két napon át elérhetetlen volt az EESZT, egy egész hétvégén át akadozott, majd leállt az e-recepteket, beutalókat kezelő felület. Az orvosok sem jutottak hozzá a betegellátáshoz nélkülözhetetlen adatokhoz, nem tudtak recepteket feltölteni, a korábban feltöltöttek szerint pedig a betegeket nem tudták kiszolgálni a patikákban, tehát leállt a gyógyszerkiváltás.

Az ülést a BM részéről a helyettes államtitkár Bidló Judit vezette, a megbeszélésen részt vettek az EESZT, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége, a Magyar Gyógyszerészi Kamara és a Gyógyszerellátási Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium képviselői.

Hankó Zoltán elmondta: a jelenlévő informatikusokat arra kérték, hogy nézzenek utána, miként lehetne a korábban is előforduló, az e-tér elérhetőségét átmenetileg korlátozó hibákat kiküszöbölni. A szakmai szervezetek képviselőitől pedig a saját területüket érintően várnak forgatókönyveket arra, hogy egy hasonló leálláskor miként lehetne alternatív eszközökkel biztosítani a lakosság gyógyszerellátását.