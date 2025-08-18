Vízminőségi riasztás a Balatonnál – vizsgálódik a katasztrófavédelem is

A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság I. fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el Balatonszemesen.

Az igazgatóság azt írta közösségi oldalán, hogy a műszaki ügyeletre a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Főügyeletéről augusztus 17-én 15 óra 17 perckor bejelentés érkezett, mely szerint Balatonszemesen, a Lidó köz utca mellett lévő csapadékvíz elvezető árokba fekáliás szennyezettségű, vélhetően medence tisztításból származó használt víz folyik, amely a Balatont is érinti.

Az igazgatóság a szennyezés kivizsgálásának idejére 2025. augusztus 17-én 16.00 órától I. fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el.

A Katasztrófavédelem munkatársaival és Balatonszemes község Polgármesterével közösen a területi felügyelő helyszíni bejárást tartott.

Hétfő délben a bejegyzés még látható volt a Facebook-on, ám néhány perc múlva eltávolították.