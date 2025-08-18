ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.58
usd:
338.71
bux:
105139.05
2025. augusztus 18. hétfő Ilona
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Drónnal készült felvételen a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) négy új hajója felavatásuk napján a 178. balatoni hajózási szezon kezdetén Siófok közelében 2024. március 28-án. A kormány döntése alapján a cégnél több mint hatmilliárdos tőkeemelés történt, ez tette lehetővé a több mint 5 milliárdos beruházást, amelynek révén a tesztüzem után két új komp és két új katamarán áll forgalomba.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Vízminőségi riasztás a Balatonnál – vizsgálódik a katasztrófavédelem is

Infostart

Fekáliás víz került a Balatonba, I. fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendeltek el.

A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság I. fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el Balatonszemesen.

Az igazgatóság azt írta közösségi oldalán, hogy a műszaki ügyeletre a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Főügyeletéről augusztus 17-én 15 óra 17 perckor bejelentés érkezett, mely szerint Balatonszemesen, a Lidó köz utca mellett lévő csapadékvíz elvezető árokba fekáliás szennyezettségű, vélhetően medence tisztításból származó használt víz folyik, amely a Balatont is érinti.

Az igazgatóság a szennyezés kivizsgálásának idejére 2025. augusztus 17-én 16.00 órától I. fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el.

A Katasztrófavédelem munkatársaival és Balatonszemes község Polgármesterével közösen a területi felügyelő helyszíni bejárást tartott.

Hétfő délben a bejegyzés még látható volt a Facebook-on, ám néhány perc múlva eltávolították.

Kezdőlap    Belföld    Vízminőségi riasztás a Balatonnál – vizsgálódik a katasztrófavédelem is

balaton

készültség

vízminőség

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Leállt az orosz olajszállítás Magyarország felé – Szijjártó Péter: Ukrajna támad

Leállt az orosz olajszállítás Magyarország felé – Szijjártó Péter: Ukrajna támad
A szakemberek igyekeznek a lehető leggyorsabban helyreállítani a vezeték üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen transzformátorállomást, de egyelőre nem tudják megmondani, mikor tud újraindulni a szállítás.
 

Oroszország csak lő és lő - ennyit ért Vlagyimir Putyin alaszkai látogatása

Bombával megrakott autó vette célba a Krími hidat, állítják az oroszok

Atomerőműre támadtak az ukrán drónok az oroszok szerint

Borzasztó fegyvert vetnek be újabban az oroszok Ukrajnában

Szakértő: dinamikus társaság jött össze – Ukrajna Washingtonban erős garanciát kaphat, de NATO-tagságot nem

Szakértő: dinamikus társaság jött össze – Ukrajna Washingtonban erős garanciát kaphat, de NATO-tagságot nem

Európai nagy- és középhatalmak, valamint az Egyesült Államok részvételével állíthatnak össze egy csomagot Ukrajna számára Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense szerint, aki az InfoRádióban a világpolitika főszereplői és Ukrajna számára is elfogadható egyensúly jelenleg legfontosabbnak tűnő elemiről beszélt, illetve arról, miben engedhet most az amerikai elnök terepet Európának.
 

Furcsát kér Trump Zelenszkijtől: állítsa le a háborút

Be ne hódoljon Putyinnak! – Így könyörög most Európa Trump előtt

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.18. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerikai politikusok sürgős levélben figyelmeztetik Trumpot: súlyos következményei lehetnek a chipekről szóló megállapodásnak

Amerikai politikusok sürgős levélben figyelmeztetik Trumpot: súlyos következményei lehetnek a chipekről szóló megállapodásnak

Hat demokrata szenátor nyílt levélben kéri Trumpot, hogy gondolja újra az AI-chipek Kínában történő értékesítésének engedélyezését - tudósított a CNBC.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fekáliás víz folyt a Balatonba: készültséget rendeltek el a szakemberek

Fekáliás víz folyt a Balatonba: készültséget rendeltek el a szakemberek

Emberi ürülékkel szennyezett víz került a Balatonba Balatonszemesnél, feltehetően egy medence tisztítása során.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump rules out Ukraine reclaiming Crimea or joining Nato ahead of Zelensky White House talks

Trump rules out Ukraine reclaiming Crimea or joining Nato ahead of Zelensky White House talks

The pair will meet at the White House at 13:00 EST (18:00 BST) before Trump hosts EU leaders to discuss Russia's war in Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 18. 12:36
Megszúrta a kalauzt Győrben a potyautas
2025. augusztus 18. 12:13
Motoros és autó ütközött az M7-esen
×
×
×
×