Mozgó sorompónál ment át a síneken a felelőtlen autós – videó

A tapolcai rendőrök nemrég elkaptak egy olyan felelőtlen sofőrt, aki áthajtott a vasúti síneken, miközben már piros volt, és még a sorompó is mozgott. A rendőrök megállították, és intézkedtek vele szemben. Csak a szerencsének volt köszönhető, hogy nem történt baleset – közölte a rendőrség.

Rengeteg tragédia következik be felelőtlen autósok miatt a vasúti átjárókban. Csütörtökön például ketten meghaltak egy brutális vonatbalesetben, amikor Nagypeterdnél egy furgont kettészakított a gyorsvonat.

A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet: biztosított vasúti átjárón csak akkor szabad áthajtani, ha a sorompó nyitva van és a vasúti fényjelző készülék villogó fehér jelzést ad – és ekkor is csak körültekintés mellett!

(Nyitóképünk illusztráció)