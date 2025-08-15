ARÉNA
a modern intercity train go through a railway crossing
Nyitókép: RobertKovacs/Getty Images

Mozgó sorompónál ment át a síneken a felelőtlen autós – videó

Infostart

Szerencsére nem történt tragédia, a sofőrt megbüntették a rendőrök.

A tapolcai rendőrök nemrég elkaptak egy olyan felelőtlen sofőrt, aki áthajtott a vasúti síneken, miközben már piros volt, és még a sorompó is mozgott. A rendőrök megállították, és intézkedtek vele szemben. Csak a szerencsének volt köszönhető, hogy nem történt baleset – közölte a rendőrség.

Rengeteg tragédia következik be felelőtlen autósok miatt a vasúti átjárókban. Csütörtökön például ketten meghaltak egy brutális vonatbalesetben, amikor Nagypeterdnél egy furgont kettészakított a gyorsvonat.

A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet: biztosított vasúti átjárón csak akkor szabad áthajtani, ha a sorompó nyitva van és a vasúti fényjelző készülék villogó fehér jelzést ad – és ekkor is csak körültekintés mellett!

(Nyitóképünk illusztráció)

