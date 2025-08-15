ARÉNA
2025. augusztus 15. péntek Mária
Nyitókép: Facebook/BRFK

Két napig figyelte a férfi a zuglói nyugdíjast, majd lecsapott rá – videó

Infostart

A börtönből nemrég szabadult tettes végignézte, ahogy a nő készpénzt vesz ki egy ATM-ből, majd követte hazáig. Két nap alatt elköltötte az elrabolt 150 ezer forintot, aztán elkapták.

Kifigyelte későbbi áldozatát az a 23 éves férfi, aki augusztus 4-én reggel egy zuglói társasház udvarán egy 60 éves nő kezéből tépte ki táskáját, majd elfutott – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.

A tettes nem véletlenszerűen választotta ki áldozatát: korábban végignézte, ahogy a nő készpénzt vesz ki egy ATM-ből, majd követte az otthonáig. Ahogy a gyanútlan nő bement a társasház udvarára, a férfi megfogta a táskáját, és egy pillanat alatt kikapta a kezéből, majd elfutott.
A XIV. kerületi rendőrök azonosították az elkövetőt, majd az adatgyűjtés során megállapították, hogy a kerület mely részein bukkan fel rendszeresen.

A rendőrök akciót szerveztek az elfogására; civil ruhás nyomozók kerékpárral és jelöletlen kocsival fésülték át a környéket, amíg két nappal később, augusztus 6-án reggel rá nem bukkantak a férfira a 7-es busz megállójában. Épp a buszra készült felszállni, de a zuglói nyomozók már nem hagyták neki. A busz helyett rendőrautóval utazhatott egészen a kerületi rendőrkapitányságig, ahol lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. Beismerte ugyan tettét, de az ellopott 150 ezer forint nem került elő, vallomása szerint elköltötte. A börtönből tavasszal szabadult férfi letartóztatását a bíróság elrendelte.

zugló

bűnözés

brfk

nyugdíjas

