Nyitókép: Illusztráció/FKI

Sokkoló fotóval üzen az e-rollereseknek a katasztrófavédelem

Infostart

Az elektromobilitás mára a tűzoltók életének is részévé vált. Ahogy egyre több a felhasználó, úgy emelkedik az e-rollerekkel kapcsolatos tűzoltói beavatkozások száma. Most néhány tanács érkezett a felhasználókhoz, mert idén fél év alatt már annyi e-roller gyulladt ki Magyarországon, mint tavaly egész évben.

2022-ben 11, 2023-ban 15, 2024-ben már 21, elektromos rollert érintő tűzeset volt. Idén csak augusztus elejéig "sikerült" elérni a tavalyi teljes mennyiséget Magyarországon.

A járművek fele álló helyzetben, 40 százalékuk töltés közben, 9 százalékuk pedig menet közben kapott lángra.

Hogy ne a tűzoltók lássák legközelebb a rolleredet, fogadj meg néhány egyszerű, de fontos tippet - olvasható a katasztrófavédelem közösségi oldalán:

- Csak megbízható forrásból vásárolj!

- Olvasd el a használati útmutatót!

- A szokásos tisztításon és a használati útmutatóban javasolt karbantartáson kívül házilag ne módosíts semmit a töltőn és a járművön!

- Ne töltsd hosszabbítóval! Egyszerre csak egy e-rollert tölts!

- Ne hagyd éjszakára töltőn a rollert!

- Sérült, leesett, koccanásos roller esetén tarts „karantént” három-négy napig, mert a lángok még később is felcsaphatnak.

- Ne hagyd hosszabb ideig (például téli tárolás) használaton kívül teljesen feltöltött akkumulátorral.

katasztrófavédelem

tűzoltóság

elektromos roller

Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
