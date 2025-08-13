Sokkoló fotóval üzen az e-rollereseknek a katasztrófavédelem

2022-ben 11, 2023-ban 15, 2024-ben már 21, elektromos rollert érintő tűzeset volt. Idén csak augusztus elejéig "sikerült" elérni a tavalyi teljes mennyiséget Magyarországon.

A járművek fele álló helyzetben, 40 százalékuk töltés közben, 9 százalékuk pedig menet közben kapott lángra.

Hogy ne a tűzoltók lássák legközelebb a rolleredet, fogadj meg néhány egyszerű, de fontos tippet - olvasható a katasztrófavédelem közösségi oldalán:

- Csak megbízható forrásból vásárolj!

- Olvasd el a használati útmutatót!

- A szokásos tisztításon és a használati útmutatóban javasolt karbantartáson kívül házilag ne módosíts semmit a töltőn és a járművön!

- Ne töltsd hosszabbítóval! Egyszerre csak egy e-rollert tölts!

- Ne hagyd éjszakára töltőn a rollert!

- Sérült, leesett, koccanásos roller esetén tarts „karantént” három-négy napig, mert a lángok még később is felcsaphatnak.

- Ne hagyd hosszabb ideig (például téli tárolás) használaton kívül teljesen feltöltött akkumulátorral.