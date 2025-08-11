A rendőrség a sebességmérési képességét jelentősen növelte az elmúlt években - írja a vezess.hu.

2023-ban 30 darab FámaLézer III típusú készüléket újítottak fel, és 40 darab új fejlesztésű TraffiCapture TC 108 berendezést szereztek be. Ezzel a hordozható sebességmérők száma országosan 233-ra nőtt.

2024-ben Budapesten 18 helyszínen összesen 26 új „VidarSpeed” kamerát telepítettek, amelyek a VÉDA rendszerbe integrálva érezhetően csökkentették a gyorshajtások számát és a forgalom átlagsebességét.

2022 óta országosan 285 új „Traffibox” kihelyezését hagyta jóvá a hatóság, ezek közül 194 már működik 134 településen.

2025-ben megkezdődött a TC Lite típusú új sebességmérő fejlesztése, valamint folyamatban van a Hikvision eszközök integrálása is. Pilot projektként a MÁV-val közösen egy vasúti átjárókat megfigyelő kamerarendszer tesztelése is elindult.

A traffipaxok hatása kézzelfogható

A Budapesti Rendőr-főkapitányság adatai szerint 2024-ben több mint 25 százalékkal csökkent a súlyos és halálos közlekedési balesetek száma a fővárosban az előző évhez képest 1.

A személyi sérüléssel járó balesetek száma 3800-ról 2900-ra csökkent.

A halálos balesetek száma 43-ról 32-re esett vissza.

A súlyos balesetek száma 875-ről 652-re csökkent.

A gyorshajtás továbbra is a második leggyakoribb baleseti ok, 2024-ben 13 ember vesztette életét emiatt Budapesten.

A traffipaxok hatékonyságát jól mutatja, hogy 2023 novemberében még 52 937 gyorshajtást rögzítettek Budapesten, míg 2024 februárjában már csak 21 839-et. A mobil traffipaxokkal 77 534 gyorshajtót mértek be 2024-ben.