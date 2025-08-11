ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.35
usd:
338.72
bux:
104286.14
2025. augusztus 11. hétfő Tiborc, Zsuzsanna
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
fotó: Infostart
Nyitókép: Infostart

Számba vették a közlekedési rendőrök legfontosabb fegyvereit - itt a lista

Infostart

A rendőrség közzétette a sebességellenőrző készülékek pontos listáját és darabszámát, hangsúlyozva, hogy a telepített eszközök számának növekedésével arányosan csökkent a gyorshajtások száma – különösen azokon az útvonalakon, ahol fix telepítésű mérőberendezések működnek.

A rendőrség a sebességmérési képességét jelentősen növelte az elmúlt években - írja a vezess.hu.

2023-ban 30 darab FámaLézer III típusú készüléket újítottak fel, és 40 darab új fejlesztésű TraffiCapture TC 108 berendezést szereztek be. Ezzel a hordozható sebességmérők száma országosan 233-ra nőtt.

2024-ben Budapesten 18 helyszínen összesen 26 új „VidarSpeed” kamerát telepítettek, amelyek a VÉDA rendszerbe integrálva érezhetően csökkentették a gyorshajtások számát és a forgalom átlagsebességét.

2022 óta országosan 285 új „Traffibox” kihelyezését hagyta jóvá a hatóság, ezek közül 194 már működik 134 településen.

2025-ben megkezdődött a TC Lite típusú új sebességmérő fejlesztése, valamint folyamatban van a Hikvision eszközök integrálása is. Pilot projektként a MÁV-val közösen egy vasúti átjárókat megfigyelő kamerarendszer tesztelése is elindult.

A traffipaxok hatása kézzelfogható

A Budapesti Rendőr-főkapitányság adatai szerint 2024-ben több mint 25 százalékkal csökkent a súlyos és halálos közlekedési balesetek száma a fővárosban az előző évhez képest 1.

  • A személyi sérüléssel járó balesetek száma 3800-ról 2900-ra csökkent.
  • A halálos balesetek száma 43-ról 32-re esett vissza.
  • A súlyos balesetek száma 875-ről 652-re csökkent.

A gyorshajtás továbbra is a második leggyakoribb baleseti ok, 2024-ben 13 ember vesztette életét emiatt Budapesten.

A traffipaxok hatékonyságát jól mutatja, hogy 2023 novemberében még 52 937 gyorshajtást rögzítettek Budapesten, míg 2024 februárjában már csak 21 839-et. A mobil traffipaxokkal 77 534 gyorshajtót mértek be 2024-ben.

Kezdőlap    Belföld    Számba vették a közlekedési rendőrök legfontosabb fegyvereit - itt a lista

traffipax

gyorshajtás

traffibox

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ettől lesz egy magyar település igazán biztonságos – a legjobb Hévíz és a második Siófok példája

Ettől lesz egy magyar település igazán biztonságos – a legjobb Hévíz és a második Siófok példája
Hévíz lett Magyarország legbiztonságosabb települése egy nemzetközi felmérés szerint. A világ egyik legnagyobb, közösségi alapon működő statisztikai adatbázisa, a Numbeo szerint hazánkban ebben a Zala vármegyei fürdővárosban a legkevésbé veszélyes éjszaka egyedül kimenni az utcára. A második legbiztonságosabb magyar település pedig Siófok lett, ahol a polgármester korábban rendőrkapitány volt. A két város vezetői az InfoRádióban beszéltek településeik sikeréről.
Benjámin Netanjahu kimondta, amit sokan nem akarnak hallani

Benjámin Netanjahu kimondta, amit sokan nem akarnak hallani

Gáza város, majd a Mavaszi nevű humanitárius övezet központi táborának az elfoglalása a háború befejezésének a legjobb és leggyorsabb módja. Izrael nem megszállja Gázát, hanem felszabadítja a Hamász alól - jelentette ki Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap délután külföldi tudósítók számára tartott sajtótájékoztatóján Jeruzsálemben.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Beleszállt a hajléktalanokba Trump

Beleszállt a hajléktalanokba Trump

Donald Trump elnök vasárnap bejelentette, hogy elküldené a hajléktalanokat Washington D.C.-ből és börtönbe zárná a bűnözőket, annak ellenére, hogy a város polgármestere szerint jelenleg nincs bűnözési hullám a fővárosban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre többen intézik így a mindennapi bevásárlást: megéri, a diszkontoknál is olcsóbb?

Egyre többen intézik így a mindennapi bevásárlást: megéri, a diszkontoknál is olcsóbb?

A globális folyamatok világszinten is nehezen megfordíthatók, ezért sokan pusztán lelkiismereti kérdés miatt váltanak életmódot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu defends Gaza plans as Israel heavily criticised at UN Security Council

Netanyahu defends Gaza plans as Israel heavily criticised at UN Security Council

Israel's Prime Minister also claimed Israeli hostages held in Gaza were "the only ones being deliberately starved".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 11. 05:46
Fontos Duna-hidat zárnak le a hétvégén
2025. augusztus 11. 05:32
Nagy bajba került egy kisváros, bezár egy multi
×
×
×
×