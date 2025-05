Különleges trolibuszok érkeznek Budapestre – egyenesen Nápolyból

Az egykori Compagnia Trasporti Pubblici di Napoli (CTP) közlekedési társaság telephelyén közel egy éve kezdődött meg az elszállítási előkészítése annak a hat darab Ganz-Solaris Trollino 12D trolibusznak, amelyek további sorsa a nápolyi szolgáltató csődje után hosszú ideig bizonytalan volt. Az eredetileg egy tízdarabos sorozat részeként gyártott járművek az idén tavasszal lezárult közbeszerzési eljárás eredményeként végül Budapestre kerültek, mostanra pedig befejeződött az első példány BKK arculati terveknek megfelelő kialakítása is – írja a magyarbusz.info.

Immár több mint 20 éve annak, hogy legördültek a gyártósorról a magyar Ganz Transelektro és a lengyel Solaris Bus & Coach együttműködésében készült első Ganz-Solaris Trollino (GST) trolibuszok. A főként exportra szánt járművek hatósági vizsgáit megelőző próbafutásokat jellemzően Budapesten végezték – elsősorban az Örs vezér tere és a Városliget környékén –, de egyikük teszt jelleggel Szegeden is megfordult. A nápolyi tízdarabos széria végül 2004-ben került a CTP állományába, ám olaszországi pályafutásuk nem bizonyult hosszú életűnek. A közlekedési társaság trolihálózatának rendszerszintű üzemeltetési problémái, pénzügyi gondjai, majd későbbi megszűnése miatt az egyébként teljesen működőképes járművek éveken át használaton kívül álltak a telephelyen, ennek ellenére meglepően jó esztétikai és műszaki állapotban maradtak fenn.

Végül a BKV által 2024 végén kiírt, használt, alacsonypadlós trolibuszokra vonatkozó közbeszerzés révén kerülhetnek Budapestre a járművek, amelyek nagyrészt kompatibilisek az egykor kifejezetten a BKV megrendelésére készült, 2005 és 2007 között forgalomba állított Ganz-Solaris Trollino 12A típusváltozattal.

A most érkezett, rozsdamentes acél vázszerkezetű járművek a budapesti elvárásoknak megfelelően teljes hosszban alacsonypadlósak és 2-2-2 ajtókiosztással rendelkeznek, a második ajtónál gyárilag beépített elektromos rámpával ellátva, így mozgáskorlátozott utasok szállítására is alkalmasak. Különlegesség a dízel-elektromos segédhajtás, amely lehetővé teszi a járművek korlátozott mértékű önjárását a felső vezeték nélküli szakaszokon. A trolibuszok utas- és vezetőtéri klímával is fel vannak szerelve, ami nemcsak az utaskomfort, hanem a járművezetők munkakörülményeinek szempontjából is fontos szempont a nyári hónapokban. Ezzel a felszereltséggel a járművek több szempontból is korszerűbbek a BKV trolibuszflottájának számos, jelenleg is még aktív forgalomban lévő régebbi tagjánál.

A régi-új trolibuszok a BKK arculati előírásainak megfelelő fényezést és beltéri kialakítást kapnak, de jelentős fejlesztések történnek a fedélzeti rendszerek terén is: többek között biztonsági kamerarendszer, valamint új külső és belső utastájékoztató kijelzőket is kapnak. Beszerelik a fővárosban ismert kivitelű elektronikus jegykezelő készülékeket, de az ajtózárást kísérő hangjelzés is a Budapesten megszokott lesz.