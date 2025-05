Látványosan üzenhetett a hatos lottó milliárdos nyertese

A járványmentes Ausztria megszünteti a Magyarországot és Szlovákiát sújtó korlátozásokat

Bár Ausztriát nem érintette a ragadós ragadós száj- és körömfájás járvány, annak magyarországi és szlovákiai terjedése miatt a hatóságok ott is rendkívüli óvintézkedéseket vezettek be. Most azonban bejelentették a legtöbb intézkedés feloldását, ami érinteni fogja a határátkelést is.